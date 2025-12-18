Dan 8 Años de Cárcel a Exencargado de Morgue de Harvard que Vendía Partes de Cadáveres

Cedric Lodge, exjefe de la morgue de la Universidad de Harvard, pasará al menos ocho años en la cárcel por vender los cuerpos humanos que habían sido donados, mientras que su esposa recibió una pena de un año por estar implicada.

El Departamento de Justicia estadounidense, a través de un comunicado, reveló que desde 2018 hasta marzo de 2020 Lodge participó en la venta y transporte de restos humanos robados de la morgue de dicho centro universitario ubicado en Boston, Massachusetts.

Traficaba cerebros, piel, manos, rostros y cabezas

Entre los restos traficados había cerebros, piel, manos, rostros, cabezas disecadas y otras partes, procedentes de cadáveres donados después de haber sido utilizados con fines de investigación y enseñanza, pero antes de que pudieran ser desechados, según el acuerdo de donación anatómica entre el donante y la escuela.

Lodge tomaba los restos sin avisar a la universidad o la familia del donante y los trasladaba a su domicilio en Nuevo Hampshire. Después, él y su esposa, Denise, los vendían y enviaban a los compradores en otros estados o, en su defecto, los compradores los recogían directamente y los transportaban por su cuenta; muchas veces eran usados como adornos.

Christopher Nielsen, inspector a cargo de la División de Filadelfia del Servicio de Inspección Postal, mencionó que ha sido un caso perturbador.

El tráfico a través del correo de Estados Unidos de restos humanos robados es un acto perturbador que victimiza a familias que ya están de duelo, además de crear una situación potencialmente peligrosa para empleados y clientes del servicio postal

Harvard repudia acciones de Cedric Lodge

El diario The New York Times recordó que Lodge trabajó en Harvard de 1995 a 2023, año en que fue despedido.

La Facultad de Medicina de Harvard señaló también que sus acciones fueron “abominables e incompatibles” con los valores que esa universidad, sus donantes anatómicos y sus seres queridos “esperan y merecen”.

Si bien la sentencia concluye el caso penal en su contra, el proceso de sanación por el dolor que causó continúa

Harvard aseguró que su programa de donaciones anatómicas “depende del compromiso profundo y desinteresado de los donantes individuales y sus familias para brindar oportunidades educativas esenciales a estudiantes de medicina, cirujanos, farmacéuticos y muchos profesionales de la salud”, y reafirmó su “profundo pesar” por las familias que pudieron haber sido afectadas.

