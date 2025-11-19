Hombre Indultado por Trump por Asalto al Capitolio es Detenido por Abuso Sexual en Florida
Se trata de Andrew Paul Johnson, quien participó en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando una turba de simpatizantes de Trump irrumpió en el lugar tras la derrota del republicano
Andrew Paul Johnson, de 44 años, quien fue indultado por Donald Trump a principios de este 2025, fue detenido en Florida por cargos de abuso sexual infantil en contra de dos menores de 12 y 16 años, de acuerdo con autoridades locales.
- Según autoridades, el hombre fue detenido en agosto en Tennessee y extraditado a Florida.
Johnson se encontraba entre las aproximadamente a mil 500 personas acusadas en relación con el ataque del 6 de enero que recibieron indultos o conmutaciones de pena por parte de Trump.
Es acusado de abuso a un hijo de su expareja
El informe de su detención indica que la policía habló con la madre de una de las víctimas. Dijo que Johnson, quien fue su pareja y vivieron juntos había enviado mensajes “inapropiados” a su hijo a través de Discord. Sin embargo, Johnson, se declaró no culpable.
- Actualmente se encuentra en el centro de detención del condado de Hernando en Spring Hill, Florida.
Según el FBI, el 6 de enero, el día del asalto al Capitolio, Johnson "entró ilegalmente al Capitolio" por una ventana que había sido forzada por los manifestantes en la Terraza Oeste Inferior y salió por la misma abertura. Fue arrestado ese mismo día por violar el toque de queda impuesto en Washington D.C.
No es el primer caso de un indultado detenido por otro delito
Días después de que Trump indultó a mil 500 personas, entre ellos, a Daniel Charles Ball, quien arrojó un “dispositivo explosivo” en un túnel del Capitolio, fue detenido el 22 de enero, en su natal Homosassa, en Florida por portar armas de forma ilegal.
