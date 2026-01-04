Difunden Nuevas Imágenes de Maduro y su Esposa Llegando a Nueva York

Este domingo 4 de enero de 2026, se difundieron imágenes que muestran al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores, bajo custodia de agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) tras su arribo a Nueva York.

Las fotografías fueron tomadas en dos ubicaciones distintas. La primera serie muestra a Maduro en la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart, ubicada en Newburgh, Nueva York, descendiendo de un avión federal estadounidense rodeado por agentes de la DEA con rostros pixelados.

En las imágenes aparece junto al administrador de la DEA, Terry Cole, mientras es escoltado por múltiples agentes de la institución.

Nicolás Maduro aterrizó el 3 de enero en un helipuerto a orillas del río Hudson, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado.



Video: Reuters pic.twitter.com/4WshApJ8mM — NMás (@nmas) January 5, 2026

Traslado de Maduro y Cilia Flores a Nueva York

Una segunda serie de imágenes tomadas en la ciudad de Nueva York muestran tanto a Maduro como a Flores siendo conducidos por agentes federales. En una de las fotografías, Flores aparece acompañada por un agente de la DEA durante su traslado.

Maduro se encuentra actualmente en un centro de detención en Nueva York, donde aguarda una comparecencia judicial programada para el lunes 5 de enero de 2026 sobre cargos relacionados con narcotráfico.

Video: Nicolás Maduro: Lugar, Fecha y Hora de Primera Comparecencia en EUA.

Las imágenes documentan el arribo del mandatario venezolano a suelo estadounidense luego de una operación militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ordenó su captura desde Venezuela el mismo sábado.

La administración estadounidense anunció que tomaría control del país sudamericano tras la operación.

Con información de Reuters.

Historias recomendadas: