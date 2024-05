Elon Musk Habla del Caso de Donald Trump y los Riesgos que Considera tras Declararlo Culpable

Elon Musk reaccionó a la declaratoria de culpabilidad en contra de Donald Trump, señalando posibles riesgos para la población ante dicha postura, cuya sentencia se resolverá el próximo 11 de julio.

Según The Wall Street Journal, Donald Trump integraría como consejero a Elon Musk a su equipo, en caso de ganar las elecciones presidenciales de este 2024.

Tras informarse que Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos de los que se le acusaba, el empresario Elon Musk reaccionó en su cuenta de la red social X, donde subió un mensaje en el que consideró que "se ha hecho un gran daño a la fe pública en el sistema jurídico estadounidense".

Indeed, great damage was done today to the public’s faith in the American legal system.



If a former President can be criminally convicted over such a trivial matter – motivated by politics, rather than justice – then anyone is at risk of a similar fate. https://t.co/zrHCyIZazh