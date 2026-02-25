Con IA y Música Banda, Embajada de EUA Pide a los Migrantes Mexicanos que No Crucen a su País

La Embajada de Estados Unidos en México publicó un video elaborado con inteligencia artificial donde pide a los migrantes mexicanos que regresen a nuestro país. El video, donde se escucha música de banda, invita a las autodeportaciones gestionadas a través de la aplicación CBPHome.

Noticia relacionada: Cancelaciones de Visas de EUA Aumentan Hasta 200% en la Frontera de Mexicali; Esto se Sabe

Embajada de Estados Unidos usa IA en video dirigido a migrantes indocumentados

A través de Instagram, TikTok y X, antes Twitter, la Embajada de Estados Unidos en México difundió un video elaborado con IA donde invita a los migrantes indocumentados mexicanos a abandonar el país. En el video aparece una banda que toca musica regional mexicana al pie de un kiosco.

VIDEO: Captan Persecución a de "Polleros" en Texas; Así Detuvieron a los Traficantes de Migrantes

Los músicos que aparecen en el video muestran vestimentas e instrumentos que mezclan elementos del mariachi y la música de banda. El cantante de esta agrupación ficticia canta al micrófono un mensaje que busca persuadir a los migrantes para que vuelvan a México:

La banda suena fuerte en tu tierra. Regresa a tus raíces. No necesitas irte lejos para salir adelante.

El discurso elaborado con inteligencia artificial termina con la frase:

El power mexicano está en ti.

En la publicación que acompaña al video en X se lee una invitación a usar la aplicación CBPHome, empleada por el gobierno de Estados Unidos para que sean los propios migrantes quienes gestionen su deportación:

Vivir o migrar a EE.UU. de forma ilegal es un delito. Regresa a tus raíces con CBPHome.

Actualmente, el gobierno de Donald Trump ofrece un estipendio de 2 mil 600 dólares a los migrantes indocumentados que realicen su autodeportación a través de la app CBPHome. Esta cantidad equivale a 44 mil 626 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

La banda suena fuerte en tu tierra. No necesitas irte lejos para salir adelante. El #PowerMexicano está en ti. Vivir o migrar a EE.UU. de forma ilegal es un delito. Regresa a tus raíces con #CBPHome: https://t.co/hZZTihyXfO #NiLoIntentes pic.twitter.com/eX3AIxHIUL — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 25, 2026

En la página web vinculada al anuncio hecho con la herramienta Veo, de Google, se lee:

El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado una oportunidad histórica para que los extranjeros que están ilegalmente en Estados Unidos reciban viaje libre de costo, condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal y un bono de salida de $2,600 para facilitar su viaje de regreso a su país de origen u otro país en el que tengan estatus legal a través de la aplicación móvil CBP Home.

Historias recomendadas: