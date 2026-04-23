Estados Unidos Reclasifica a la Marihuana: ¿Cómo Facilita la Orden de Trump el Consumo y Venta?

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, dio un paso en la política de drogas al ordenar la reclasificación de la marihuana medicinal con licencia estatal, en N+ te compartimos cómo esta medida facilita el consumo y venta.

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La decisión, firmada por el fiscal general interino Todd Blanche, modifica la manera en que el cannabis es regulado a nivel federal, aunque no implica su legalización total, la orden establece que la marihuana medicinal autorizada pasa de la Lista I a la Lista III dentro de la clasificación de sustancias controladas en Estados Unidos. Esto significa el cambio:

Antes en la Lista I era consideradas sin uso médico y con alto potencial de abuso.

Ahorra en la lista III es reconocida con uso médico y menor novel de riesgo.

Este cambio alinea la regulación con la realidad de decenas de estados que ya permiten su uso terapéutico.

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¿Cómo facilita el consumo médico y la venta?

La medida no legaliza el consumo general, pero sí abre más puertas para pacientes por los siguientes motivos:

Se amplía el acceso a tratamientos aprobados que contienen cannabis.

Se respalda el uso de productos bajo programas estatales regulados.

Permite mayor disponibilidad de opciones terapéuticas con supervisión médica.

Uno de los cambios más relevantes es el impacto en el mercado legal del cannabis medicinal porque los productores y distribuidores podrán registrarse más fácilmente ante la DEA; las empresas con licencia estatal podrán deducir gastos en impuestos federales y se reconoce formalmente la operación de programas estatales.

Cabe señalar que la reclasificación también elimina obstáculos para estudiar el cannabis, además de que los investigadores podrán trabajar con marihuana autorizada sin riesgo de sanciones federales.

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