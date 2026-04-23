EUA Intensifica Acción Militar en el Estrecho de Ormuz: Esta Es la Orden de Trump

Este jueves, 23 de abril de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, informó que se intensificará la acción militar en el Estrecho de Ormuz.

Mediante su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que dragaminasde su país "están despejando el Estrecho en este preciso momento", por lo que pidió que se intensifique la actividad, pero a "a una intensidad tres veces mayor".

"Nuestros dragaminas están despejando el Estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto", escribió el presidente.

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Esto es lo que ordenó Trump

El presidente republicano ordenó a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea, y que esté colocando minas en las aguas del Estrecho de Ormuz.

"He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del Estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación alguna", destacó Trump.

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Con información de N+.

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