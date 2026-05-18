Evacuan 20 Mil Personas por Incendio 'Sandy' que Amenaza Vecindario con Mexicanos en California

Miles de personas recibieron la orden de evacuación el lunes 18 de mayo de 2026 debido a un incendio forestal avivado por el viento que amenaza viviendas en los suburbios del sur de California.

El incendio fue bautizado como “Sandy” y se reportó alrededor de las 10:00 horas en las colinas sobre Simi Valley, a unos 48 kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

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Familias evacuadas por el incendio “Sandy”. Foto: Reuters

Para media tarde, había consumido más de 200 hectáreas de maleza seca y dañado al menos una vivienda, según el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura.

El incendio en Simi Valley ha destruido por completo al menos una vivienda (ubicada en la calle Trickling Brook Court) y mantiene bajo órdenes de evacuación a miles de residentes.

Vecindario afectado tiene presencia hispana y mexicana considerable

El vecindario afectado tiene una presencia hispana y mexicana considerable; aproximadamente el 29% de la población total de Simi Valley es de origen hispano o latino, lo que equivale a más de 36 mil personas en la ciudad, aproximadamente.

Incendio “Sandy” se desató con rapidez

El incendio forestal “Sandy”, de rápida propagación, obligó a la evacuación inmediata de más de 20 mil personas en medio del avance de las llamas y las labores de contención de los bomberos.

¿Dónde está el incendio "Sandy"?

Imagen satelital de cómo las llamas del incendio Sandy están fuera de control. Foto: Reuters

El incendio Sandy puso en alerta a la comunidad de Simi Valley, a unos 64 kilómetroalel noroeste de Los Ángeles, y en pocas horas arrasó con 338 hectáreas, avivado por los fuertes vientos de Santa Ana, informó en un comunicado el Departamento contra Incendios de California (CAL-Fire).

Incendio sigue fuera de control

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatoria para una amplia zona de Simi Valley y advertencias para partes de la vecina Thousand Oaks, en el condado de Ventura, mientras más de 200 bomberos luchan por contener las llamas, que continúan fuera de control.

Más de 23 mil personas se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatoria y otras 13.115 en advertencia de riesgo, según una estimación proporcionada por The New York Times.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), indicó por su parte que se espera que los vientos procedentes de Santa Ana, extremadamente secos y que contribuyen a la proliferaciónón de incendios.

Este suceso vuelve a comprometer la costa oeste de Estados Unidos ante el temor de que se repitan los devastadores incendios que asolaron el condado de Los Ángeles en enero de 2025.

La ola de incendios, que comenzó el 7 de enero y tardó más de tres semanas en darse controlada por completo, dejó al menos 31 muertos, 150 mil evacuados, más de 16.000 estructuras destruidas, y pasará a la historia de Estados Unidos como uno de los desastres naturales más costosos.

Órdenes y alertas de evacuación por el incendio "Sandy"

Las órdenes y alertas de evacuación por el incendio Sandy fueron ampliadas mientras los bomberos continúan combatiendo el rápido avance del fuego en Simi Valley.

Partes del condado de Los Ángeles ahora se encuentran dentro de las zonas de alerta de evacuación.

Bomberos combaten el incendio Sandy en California. Foto: AP

Estas son las zonas bajo orden de evacuación:

Evacuation Orders and Warnings for the #SandyFire have expanded.

Ventura County: https://t.co/u3KQ4nK0Be

Los Angeles County: https://t.co/DDpSblWULu



Listen to local officials for all warnings and orders.



Nearby weather observations: https://t.co/YJPUKZ2Cri pic.twitter.com/afUXmduRhf — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) May 19, 2026

Simi Valley 32

Simi Valley 33

Simi Valley 34

Simi Valley 35

MEIC-01

BURR-01

BELL-01

BELL-02

BELL-04

BELL-05

CHES-01

Estas zonas están bajo aviso de evacuación:

Simi Valley 31

TOAK-06

TOAK-07

BELL-03

Condado de Los Ángeles:

WTH-U045

HID-C501

AGO-C304

CAL-C401

LAC-WOOLSEY

LAC-LAKEMANOR

CSB-U024

MTV-U048

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