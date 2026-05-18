Corto Circuito Provoca Incendio en Lote Autos al Sur de la Ciudad de Chihuahua

Un fuerte incendio movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de la Policía Municipal en las inmediaciones de la colonia Campesina, luego de que un corto circuito en un minisplit provocara un siniestro que consumió una tráila y dañó varios vehículos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Teófilo Borunda y calle Escuelitas, donde trabajadores que transitaban por el lugar detectaron una pequeña flama que salía de un aire acondicionado instalado en una tráila.

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De acuerdo con el reporte, los hombres corrieron hacia un taller cercano para solicitar un extintor e intentar sofocar el fuego; sin embargo, las llamas comenzaron a expandirse rápidamente y se salieron de control en cuestión de minutos.

El incendio alcanzó un domicilio donde había acumulación de madera y otros materiales, además de un vehículo en desuso, situación que provocó que el fuego creciera con mayor intensidad.

Bomberos utilizaron tres unidades para controlar el fuego

Tras el reporte al sistema de emergencias, policías municipales acudieron al lugar y cerraron la circulación sobre la calle Politas, mientras agentes de Vialidad realizaron maniobras para abanderar el tráfico en la avenida Teófilo Borunda.

Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar el incendio, utilizando al menos tres unidades y alrededor de 15 elementos para sofocar las llamas.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales.

La tráila donde inició el fuego quedó completamente calcinada, mientras que el domicilio contiguo presentó afectaciones considerables. Además, dos vehículos que se encontraban en venta dentro del lote resultaron dañados en la parte trasera debido a la cercanía con las llamas.

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