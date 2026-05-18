Mujer Pierde el Control de su Vehículo y Cae a Barranco en la Carretera Chihuahua-Aldama

La mañana de este lunes 18 de mayo se registró un accidente automovilístico sobre la carretera Chihuahua–Aldama, a la altura del kilómetro 2, el cual dejó a una mujer lesionada.

Podría Interesarte: Encuentran a Hombre Sin Vida con Golpes en la Cabeza en Ciudad Juárez

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, la conductora, quien hasta el momento no ha sido identificada, circulaba sobre dicho tramo carretero cuando aparentemente comenzó a presentar una crisis, lo que provocó que perdiera el control del automóvil.

Posteriormente, la mujer se impactó contra la base de un poste, lo que provocó que saliera proyectada del carril y que el vehículo cayera a un barranco de aproximadamente 20 metros de altura.

Conductores Reportaron el Accidente al 911

Automovilistas que circulaban por la zona y observaron el accidente realizaron el llamado al número de emergencias 911 para solicitar apoyo de las autoridades. Elementos de la Policía Vial arribaron al lugar como primeros respondientes y procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, arribó una ambulancia de Cruz Roja, cuyos paramédicos, con apoyo de las autoridades, lograron rescatar a la mujer del vehículo destrozado para brindarle los primeros auxilios.

Mujer fue Trasladada a un Hospital

Tras ser asegurada en una camilla, la conductora fue trasladada a un hospital de la capital del estado para recibir atención médica. Los primeros reportes señalaron que, pese a lo aparatoso de la volcadura, la mujer no presentó lesiones de gravedad; sin embargo, continuaba bajo una crisis al momento de ser atendida. En el lugar permanecieron elementos viales mientras una grúa realizaba las maniobras para retirar el vehículo.

Historias recomendadas: