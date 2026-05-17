Hallan Cuerpo Dentro de un Mueble en Ciudad Juárez; Estaba Atado de Manos

La mañana de este domingo 17 de mayo se reportó el hallazgo de un hombre sin vida dentro de un mueble de madera que se encontraba al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Privada Profesor Fernando Pacheco Parra, en la colonia Solidaridad de Ciudad Juárez.

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Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes al realizar la inspección del mueble localizaron el cuerpo de la víctima, el cual se encontraba atado de las manos.

Tras el hallazgo, los oficiales, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, procedieron a resguardar la zona para permitir el inicio de las investigaciones correspondientes.

Víctima Permanece Sin Identificar

Posteriormente, arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar con el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación.

Personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa real de muerte.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información respecto a la víctima. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades brinden más detalles sobre su identidad. No se reportan personas detenidas por este hecho violento.

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