Hallan Cuerpo Envuelto en Cobijas Dentro de Automóvil en Ciudad Juárez

El cuerpo de un hombre fue localizado al interior de un automóvil color rojo estacionado en calles de la colonia Partido Romero, en Ciudad Juárez, hecho que generó una movilización de corporaciones policiacas y personal ministerial.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Carlos Villarreal y Argentina, donde autoridades encontraron a la víctima en el asiento trasero del vehículo y envuelta en cobijas.

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Tras el reporte, elementos policiacos acordonaron la zona para permitir el trabajo de agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado.

En el lugar trascendió que el fallecido podría tratarse de una persona con reporte de desaparición desde el pasado 13 de mayo.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima, la cual deberá establecerse mediante estudios y procedimientos forenses.

Mujer localizó el vehículo de su esposo

Según los primeros reportes, fue una mujer quien ubicó el automóvil de su pareja y posteriormente notificó a las autoridades sobre el hallazgo.

Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, mientras personal de la Fiscalía realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y confirmar oficialmente la identidad de la persona localizada dentro del vehículo.

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