Suspenderán Servicio de Transporte Bowí en Chihuahua Este Sábado 16 de Mayo
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La OTV informó la suspensión temporal de la Ruta Troncal Bowí y cambios en rutas urbanas de Chihuahua capital debido a movilizaciones programadas este sábado 16 de mayo.
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La Operadora de Transporte (OTV) informó que este sábado 16 de mayo de 2026 se suspenderá temporalmente el servicio de la Ruta Troncal Bowí en la ciudad de Chihuahua debido a movilizaciones programadas en la capital.
De acuerdo con el aviso oficial, la suspensión iniciará a partir de la 1:30 de la tarde y el servicio se reanudará el domingo 17 de mayo desde las 6:00 de la mañana en sus horarios habituales.
La dependencia exhortó a las y los usuarios a tomar precauciones y planificar con anticipación sus traslados para evitar contratiempos.
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Además de la suspensión del Bowí, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, confirmó modificaciones temporales en prácticamente todas las rutas urbanas de la ciudad a partir de la 1:00 de la tarde.
Estas son las rutas urbanas que tendrán desvíos en Chihuahua
Las modificaciones abarcarán trayectos de norte a sur, poniente a oriente, sur al centro y de este a poniente, con el objetivo de mantener la operación del transporte público durante las movilizaciones.
Entre las rutas que sufrirán cambios se encuentran:
- Riberas
- Nombre de Dios
- Auxiliar Pistolas
- Tec Industrial
- Tarahumara
- Tec Colón
- Panamericana San Felipe
- Panamericana Mirador
- Ruta 3
- Zarco
- Zootecnia
- Martín López
- Esperanza
- Bolívar
- Campesina
- Circunvalación I Baja Zarco
- Ramiro Valles
- Rosario
- Dale
- Circunvalación II Sube
- Aeropuerto Jardines
- Camino Real
- Punta Oriente
- Sierra Azul
- Villa Juárez Centro
- Urbi
- Komatsu Directo
- Chihuahua Portillo
- Plan de Ayala Ávalos
- Kennedy
- Mármol
- Komatsu Inverso
- 2 de Octubre
Las autoridades detallaron que los desvíos incluirán circulación alterna por avenidas como Tecnológico, Juan Escutia, Industrias, Teófilo Borunda, Pacheco, 20 de Noviembre, Juárez, Colón, Mirador y Sacramento, dependiendo de cada ruta.
La Subsecretaría de Transporte recomendó a la ciudadanía anticipar tiempos de traslado y mantenerse atenta a la información oficial para conocer actualizaciones sobre los cambios temporales en el servicio de transporte público en Chihuahua capital.
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