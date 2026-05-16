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Suspenderán Servicio de Transporte Bowí en Chihuahua Este Sábado 16 de Mayo

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La OTV informó la suspensión temporal de la Ruta Troncal Bowí y cambios en rutas urbanas de Chihuahua capital debido a movilizaciones programadas este sábado 16 de mayo.

Suspenderán Servicio de Transporte Bowí en Chihuahua Este Sábado 16 de Mayo

La Subsecretaría de Transporte recomendó a la ciudadanía anticipar tiempos de traslado. | Foto: Gobierno del Estado Chihuahua

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La Operadora de Transporte (OTV) informó que este sábado 16 de mayo de 2026 se suspenderá temporalmente el servicio de la Ruta Troncal Bowí en la ciudad de Chihuahua debido a movilizaciones programadas en la capital.

De acuerdo con el aviso oficial, la suspensión iniciará a partir de la 1:30 de la tarde y el servicio se reanudará el domingo 17 de mayo desde las 6:00 de la mañana en sus horarios habituales.

La dependencia exhortó a las y los usuarios a tomar precauciones y planificar con anticipación sus traslados para evitar contratiempos.

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Además de la suspensión del Bowí, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, confirmó modificaciones temporales en prácticamente todas las rutas urbanas de la ciudad a partir de la 1:00 de la tarde.

Estas son las rutas urbanas que tendrán desvíos en Chihuahua

Las modificaciones abarcarán trayectos de norte a sur, poniente a oriente, sur al centro y de este a poniente, con el objetivo de mantener la operación del transporte público durante las movilizaciones.

Entre las rutas que sufrirán cambios se encuentran:

  • Riberas
  • Nombre de Dios
  • Auxiliar Pistolas
  • Tec Industrial
  • Tarahumara
  • Tec Colón
  • Panamericana San Felipe
  • Panamericana Mirador
  • Ruta 3
  • Zarco
  • Zootecnia
  • Martín López
  • Esperanza
  • Bolívar
  • Campesina
  • Circunvalación I Baja Zarco
  • Ramiro Valles
  • Rosario
  • Dale
  • Circunvalación II Sube
  • Aeropuerto Jardines
  • Camino Real
  • Punta Oriente
  • Sierra Azul
  • Villa Juárez Centro
  • Urbi
  • Komatsu Directo
  • Chihuahua Portillo
  • Plan de Ayala Ávalos
  • Kennedy
  • Mármol
  • Komatsu Inverso
  • 2 de Octubre

Las autoridades detallaron que los desvíos incluirán circulación alterna por avenidas como Tecnológico, Juan Escutia, Industrias, Teófilo Borunda, Pacheco, 20 de Noviembre, Juárez, Colón, Mirador y Sacramento, dependiendo de cada ruta.

La Subsecretaría de Transporte recomendó a la ciudadanía anticipar tiempos de traslado y mantenerse atenta a la información oficial para conocer actualizaciones sobre los cambios temporales en el servicio de transporte público en Chihuahua capital.

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