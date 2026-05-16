Suspenderán Servicio de Transporte Bowí en Chihuahua Este Sábado 16 de Mayo

La Operadora de Transporte (OTV) informó que este sábado 16 de mayo de 2026 se suspenderá temporalmente el servicio de la Ruta Troncal Bowí en la ciudad de Chihuahua debido a movilizaciones programadas en la capital.

De acuerdo con el aviso oficial, la suspensión iniciará a partir de la 1:30 de la tarde y el servicio se reanudará el domingo 17 de mayo desde las 6:00 de la mañana en sus horarios habituales.

La dependencia exhortó a las y los usuarios a tomar precauciones y planificar con anticipación sus traslados para evitar contratiempos.

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Además de la suspensión del Bowí, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, confirmó modificaciones temporales en prácticamente todas las rutas urbanas de la ciudad a partir de la 1:00 de la tarde.

Estas son las rutas urbanas que tendrán desvíos en Chihuahua

Las modificaciones abarcarán trayectos de norte a sur, poniente a oriente, sur al centro y de este a poniente, con el objetivo de mantener la operación del transporte público durante las movilizaciones.

Entre las rutas que sufrirán cambios se encuentran:

Riberas

Nombre de Dios

Auxiliar Pistolas

Tec Industrial

Tarahumara

Tec Colón

Panamericana San Felipe

Panamericana Mirador

Ruta 3

Zarco

Zootecnia

Martín López

Esperanza

Bolívar

Campesina

Circunvalación I Baja Zarco

Ramiro Valles

Rosario

Dale

Circunvalación II Sube

Aeropuerto Jardines

Camino Real

Punta Oriente

Sierra Azul

Villa Juárez Centro

Urbi

Komatsu Directo

Chihuahua Portillo

Plan de Ayala Ávalos

Kennedy

Mármol

Komatsu Inverso

2 de Octubre

Las autoridades detallaron que los desvíos incluirán circulación alterna por avenidas como Tecnológico, Juan Escutia, Industrias, Teófilo Borunda, Pacheco, 20 de Noviembre, Juárez, Colón, Mirador y Sacramento, dependiendo de cada ruta.

La Subsecretaría de Transporte recomendó a la ciudadanía anticipar tiempos de traslado y mantenerse atenta a la información oficial para conocer actualizaciones sobre los cambios temporales en el servicio de transporte público en Chihuahua capital.

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