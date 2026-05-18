Encuentran a Hombre Sin Vida con Golpes en la Cabeza en Ciudad Juárez

La noche del domingo 17 de mayo se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida en el cruce de la calle Segunda y la carretera Juárez–Casas Grandes, en la colonia La Campesina de Ciudad Juárez.

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De acuerdo con la información brindada por las autoridades, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban un patrullaje sobre el cruce mencionado cuando se percataron del cuerpo.

Al acercarse, los oficiales observaron que la víctima presentaba múltiples golpes en la cabeza presuntamente provocados con una piedra, por lo que procedieron a resguardar la escena junto con personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

La Víctima No Ha Sido Identificada

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación correspondiente. Personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones y pruebas periciales, las autoridades puedan brindar más información sobre la víctima y los responsables de este homicidio, el cual forma parte de los seis registrados durante el fin de semana en Ciudad Juárez.

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