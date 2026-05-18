Muere Hombre Tras ser Atropellado en Ciudad Juárez; Conductor Se Dio a la Fuga

La noche del pasado domingo 17 de mayo se registró un accidente vial que dejó a un hombre sin vida, luego de ser arrollado por un automóvil en calles de Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, un vehículo circulaba sobre el libramiento Independencia y, al llegar al cruce con la calle Paseo del Sur, arrolló a un hombre que intentaba cruzar la vialidad. Tras el impacto, el conductor arrastró a la víctima varios metros y posteriormente huyó del sitio sin detenerse para auxiliarla.

Paramédicos Confirmaron el Fallecimiento del Hombre

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes resguardaron el área para permitir que paramédicos voluntarios brindaran los primeros auxilios al hombre, quienes minutos después confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial arribaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, cerrando dos carriles del libramiento Independencia para facilitar las labores de investigación.

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Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencias, mientras que elementos del Servicio Médico Forense efectuaron el traslado del cuerpo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley y se buscará lograr su identificación.

En cuanto al responsable, las autoridades señalaron que hasta el momento no se tienen datos sobre el vehículo involucrado; sin embargo, informaron que cerca del cruce se encuentra una cámara de videovigilancia Centinela que podría ayudar a localizar al conductor para que responda por los hechos.

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