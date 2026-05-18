Muere Conductor Tras Choque en el Libramiento Oriente de Chihuahua; Hay una Mujer Herida

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó gravemente lesionada luego de un accidente registrado sobre el Libramiento Oriente de Chihuahua, a la altura del kilómetro 9.3.

De acuerdo con el reporte preliminar, en el percance estuvieron involucradas una camioneta de reparto de una empresa de concreto y una pickup de color blanco.

Según las primeras indagatorias, la camioneta pickup circulaba por un camino de terracería y al intentar incorporarse a la carretera no se percató de la unidad de reparto que transitaba de norte a sur, lo que provocó un violento impacto.

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Tras la colisión, la pickup quedó atravesada sobre parte de la vía, mientras que la camioneta de reparto terminó a un costado de la carretera completamente dañada.

El conductor de la camioneta de reparto murió

El conductor de la camioneta de reparto murió en el lugar debido a las lesiones que sufrió tras el choque, mientras que una mujer que viajaba como acompañante resultó con heridas de consideración.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) brindaron atención médica a la lesionada y posteriormente la trasladaron para recibir atención especializada.

En tanto, los dos hombres que viajaban en la pickup resultaron con lesiones leves y lograron salir de la unidad por su propio pie antes del arribo de los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, personal de Capufe y miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras para liberar el cuerpo del conductor fallecido, que quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la unidad.

Finalmente, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente ocurrido en el Libramiento Oriente de Chihuahua.

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