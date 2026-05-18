Rescata Fiscalía 43 Animales en Condiciones de Abandono en Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado informó que durante el mes de abril fueron asegurados 43 animales en situación de maltrato en distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte de operativos encabezados por la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

En total, rescataron 39 perros y cuatro gatos que se encontraban en condiciones consideradas de maltrato doméstico, según informó la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública.

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De acuerdo con el comunicado oficial, el rescate derivó de denuncias ciudadanas relacionadas con casos de violencia y abandono de mascotas, por lo que se realizaron cateos en diversos domicilios de la ciudad.

Los operativos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en las colonias Senderos de San Isidro, Partido Romero, Centro, Electricistas, Vistas del Valle, Vistas de la Cumbre, Morelos IV, Zaragoza, La Cañada y Constitución.

Mascotas quedaron bajo resguardo del DABA en Ciudad Juárez

Las mascotas rescatadas quedaron bajo resguardo del Centro de Rescate de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) del Municipio de Juárez, instancia encargada de proporcionar atención médica, alimentación y seguimiento a los animales asegurados.

La Fiscalía detalló que las intervenciones se realizaron mediante órdenes de cateo autorizadas por un juez y ejecutadas por agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

La autoridad reiteró que continuará realizando acciones para atender denuncias relacionadas con maltrato animal y proceder legalmente contra quienes resulten responsables de agresiones o abandono de mascotas.

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