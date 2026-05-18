Corredores Rarámuri de Chihuahua Triunfan en el Maratón de la Gran Muralla China 2026

Tres atletas originarios de Chihuahua junto con dos corredoras de Oaxaca pusieron en alto el nombre de México luego de destacar en la edición 2026 del Maratón de la Gran Muralla China, una de las competencias de resistencia más exigentes e icónicas del mundo.

La Embajada de China en México felicitó a cinco atletas indígenas mexicanos que lograron conquistar un total de cinco medallas durante la competencia internacional: dos de oro, dos de plata y una de bronce.

🇨🇳❤️🇲🇽¡Felicitaciones! En la edición 23 del Maratón de la Gran Muralla China, cinco atletas indígenas mexicanos han conseguido cinco medallas: dos de oro🥇, dos de plata🥈 y una de bronce🥉



Esta sección tuve lugar en el Paso Huangyaguan en Tianjin, que es uno de los maratones… pic.twitter.com/TEuEcCHLrE — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) May 18, 2026

Entre los corredores reconocidos se encuentran los chihuahuenses Antonio Ramírez, Mario Ramírez y Sabina Martínez, quienes formaron parte de los mexicanos que compitieron en la edición número 23 del maratón, junto con Miriam Morales Hernández y Balbina Morales Santiago de origen mixteco de Oaxaca.

La competencia se desarrolló en el Paso Huangyaguan, ubicado en Tianjin, China, escenario conocido por la complejidad física del recorrido y las extremas condiciones que enfrentan los participantes.

El Maratón de la Gran Muralla es uno de los más difíciles del mundo

El Maratón de la Gran Muralla China es considerado uno de los eventos atléticos más demandantes a nivel internacional debido a las características del trayecto.

El recorrido contempla más de 5 mil escalones, además de pronunciadas subidas y descensos que ponen a prueba la resistencia física de los corredores.

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En esta edición participaron más de 2 mil atletas provenientes de más de 60 países y regiones, convirtiendo la competencia en un escaparate internacional para los deportistas mexicanos.

La actuación de los corredores indígenas volvió a llamar la atención por su capacidad de resistencia en pruebas de alto rendimiento, especialmente la de los atletas provenientes de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, reconocidos internacionalmente por su tradición en carreras de larga distancia.

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