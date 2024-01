Los votantes en las primarias demócratas del próximo martes en Nuevo Hampshire, en el noroeste de Estados Unidos, se encontrarán con una lista de 21 candidatos, entre los que hay un artista no binario y un comediante con una bota en la cabeza, pero no el principal aspirante: el presidente Joe Biden.

Esta situación inusual es resultado de una mezcla de luchas internas y tecnicismos legales, que han resultado en una campaña confusa y el temor de un resultado pobre para el mandatario en unas primarias, las primeras del año, con gran atención mediática.

Una tradición rota

Durante más de 100 años, Nuevo Hampshire ha sido el primer estado en celebrar las elecciones primarias en EUA, una tradición que en 1975 pasó a estar inscrita en la ley local.

Esta vez, a petición de Biden, la dirección del Partido Demócrata alteró el calendario electoral, iniciando la temporada de consultas internas en Carolina del Sur, que tiene más diversidad demográfica en comparación con Nuevo Hampshire, donde más del 90% de la población es blanca.

Pero las autoridades estatales de Nuevo Hampshire, obligadas por la ley, mantuvieron la fecha que tenían propuesta y siguieron adelante con las primarias.

Como resultado, el nombre de Biden no figurará en la papeleta, algo muy extraño, dado que al ser presidente tiene prácticamente asegurada su nominación.

El Partido Demócrata anunció que no reconocerá los resultados y tildó los comicios de "insignificantes".

Defensa de la democracia

Ante este panorama, un grupo de activistas y políticos del estado decidió lanzar una campaña para escribir el nombre de Biden en la papeleta.

Reunidos en una casa en los suburbios de Concord, un grupo de pesos pesados del partido en Nuevo Hampshire insistió ante decenas de periodistas y varios votantes en la necesidad de mostrar apoyo al mandatario en las primarias del martes.

"No vamos a permitir que la burocracia de Washington se interponga en lo que queremos hacer aquí, que es proteger nuestra democracia y defender nuestros derechos básicos", señaló a EFE Colin Van Ostern, excandidato a gobernador de Nuevo Hampshire.

Para el político demócrata las elecciones de este año, en las que el expresidente Donald Trump aspira a ser el candidato republicano y volver a la Casa Blanca, son cruciales y es necesario dar todo el apoyo a la candidatura de Biden.

En esto coincidió Zena Martin, especialista en marketing, quien acudió al evento para dar su respaldo a Biden y reunirse con amigos entre tazas de té, queso y frutas.

"Pase lo que pase, va a haber una votación y Biden tiene que ganarla (…) la imagen que hay que dar es que él es el candidato y tiene todo el respaldo", subrayó.

Pese a su ausencia, Biden sale bien parado en las encuestas: amasa un 69 % de apoyo de cara al martes, según una encuesta de la Universidad de Nuevo Hampshire y la cadena CNN.

Sin embargo, como se traduzcan esos números dependerá de la cantidad de gente que salga a votar, venciendo el frío y la falta de entusiasmo en unas primarias donde el expresidente es desde ya el candidato "de facto" del partido.

"No creo que tantas personas vayan a votar porque no es una carrera muy disputada; él es realmente el principal candidato, aunque su nombre no aparezca en la papeleta", dijo a EFE Liz Tantarelli, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Nuevo Hampshire.

Biden "debería estar aquí"

Los otros candidatos demócratas, con apoyo residual dentro de la base, han aprovechado la situación para atacar directamente al mandatario.

"Creo que Biden debería estar aquí, defendiendo la democracia que él mismo asegura está en riesgo", dijo durante un mítin en Nashua el congresista de Minnesota Dean Phillips, quien cuenta con un 7 % de apoyo en la carrera para la nominación demócrata.

La autora de libros de autoayuda y aspirante a la candidatura demócrata, Marianna Williamson, con un 6 % de apoyo, acusó al partido de estar “manipulando las primarias”.

En medio de estas luchas internas están los votantes, confundidos y algunos de ellos enfadados con el partido por romper con una tradición centenaria, destacó Bill Maddocks, profesor de la Universidad de Nuevo Hampshire.

"Creo que el 90 % de los votantes no sabe nada de este drama, solo saben que Biden no está en la papeleta", aseguró.

