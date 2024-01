Joven se Defiende por No Ir a una Junta a las 8 para ir al Gimnasio

Un jefe enojado quiso dejar en ridículo a un empleado con un comentario anónimo en un pódcast. En él, se quejó de que el joven no quisiera acudir a una junta a las 8 de la mañana para, en su lugar, acudir al gimnasio. Sin embargo, la supuesta respuesta del joven centenial dejó con la boca abierta a todos sus detractores.

Esta historia comenzó cuando el pódcast Demoted, conducido por los tiktokers Natalie Marie y Ross Pomerant, recibió el comentario de un jefe que se quejaba de un empleado. El comentario leído al aire decía:

Cuando le pedí a mi nuevo empleado centenial que viniera a una junta a las 8 me dijo: ‘Lo siento, no podré llegar, tengo una clase en el gimnasio’. ¿Esto está permitido?

En el momento, los conductores se burlaron de la respuesta del empleado de la generación Z. Uno de los conductores dijo:

