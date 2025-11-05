Las Reacciones al Triunfo de Mamdani; Trump Justifica que su Nombre No Estuvo en las Boletas.

Ante el triunfo de Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York, diversas personalidades, entre políticos demócratas y republicanos, reaccionaron para expresar su rechazo o destacar la victoria del musulmán de 34 años, identificado como socialista y diametralmente opuesto a las políticas del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense no se pronunció directamente sobre los resultados en "la gran manzana", sino ante el panorama general que representó un revés para su fuerza política en los primeros nueve meses de su segundo mandato en la Casa Blanca.

Otros líderes políticos, incluidos el expresidente Barack Obama y el gobernador texano Greg Abbott igual compartieron su sentir.

La sala de conciertos Brooklyn Paramount, donde el ganador siguió la noche electoral, se convirtió en una fiesta absoluta rebosante de optimismo, donde los votantes coreaban su nombre, levantaban carteles con su cara y esperaban un discurso pidiendo tragos hasta cerca de la medianoche.

Muchos comparaban el entusiasmo generado con la campaña del expresidente Obama, como la fiscal estatal Letitia James, que destacó que ha dado "esperanza e inspiración" a los neoyorquinos y ha "ampliado la base de votantes a los que les importa la política y los demás".

Trump sobre la derrota y su llamado a fortalecer la agenda

Tras el anuncio de que Mamdani ganó, Trump reconoció que el Partido Republicano perdió las elecciones locales y las contiendas clave de la jornada. Sin embargo, consideró que la razón fue que su nombre no estaba en las papeletas y por el cierre del gobierno federal, el más largo de la historia y que se ha prolongado por 36 días.

"Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales", indicó Trump en una primera publicación en la red social Truth escrita en mayúsculas.

En dos mensajes posteriores, aludió a una agenda republicana radical y combativa, orientada a restringir el voto, consolidar el poder conservador en la Corte Suprema y el Senado, y prevenir cambios estructurales que beneficiarían a los demócratas.

"Aprueben la Reforma Electoral, Identificación de Votantes, Sin Voto por Correo. Salven nuestra Corte Suprema del “Aumento de Jueces”, No a la incorporación de dos nuevos estados, etc. ¡TERMINEN CON EL FILIBUSTERO! …", compartió en su plataforma.

"¡Y ASÍ COMIENZA!", añadió.

Obama junto con el respaldo demócrata

Obama, que hace unos días lo llamó elogiosamente y se ofreció a ser su "caja de resonancia", pero no le dio apoyo público, envió una felicitación conjunta a todos los demócratas que ganaron hoy elecciones, llamándolos "líderes progresistas preocupados por los asuntos que importan".

Otra demócrata destacada que sí lo respaldó expresamente, la gobernadora Kathy Hochul, expresó en X su disposición a "trabajar juntos para hacer nuestra ciudad más asequible y habitable", y felicitó al candidato del partido y a los votantes también por la alta participación.

Dentro del ala socialista, Alexandria Ocasio-Cortez dijo allí que la victoria de Mamdani era un "gran paso" para la ciudad y que enviaba un mensaje al presidente Trump, mientras que Bernie Sanders lo felicitó en X por "uno de los grandes choques políticos en la historia estadounidense reciente".

Reconocen victoria, advierten, felicitan y rezan

El candidato republicano, Curtis Sliwa, que redujo aún más su escasa estimación de voto, fue el primero en admitir la derrota con un discurso en el que afirmó que le habían ofrecido retirarse de la contienda, pero no aceptó "un precio" porque no está "en venta".

El líder la patrulla de vigilancia ciudadana Ángeles Guardianes, que suma su segundo fracaso electoral, deseó "suerte" al "alcalde electo".

(Si) intenta implementar el socialismo y hacer débil e impotente a la Policía, nos movilizaremos

El alcalde electo dijo el martes que su triunfo muestra el camino para "derrotar" al presidente Trump.

"Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", dijo Mamdani en un discurso de victoria. "En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz", agregó.

El independiente Andrew Cuomo siguió la jornada en una sala en Manhattan que se fue vaciando tras proyectarse el ganador y, por tanto, su segundo fracaso pese a hacer campaña de su experiencia, pero destacó que, con la alta participación, también tuvo muchos votos.

Dijo que plantó cara a "las filosofías que están dando forma al Partido Demócrata", la ciudad y el país, y, sabedor del gran apoyo de la comunidad judía que recibió, reivindicó la lucha contra la discriminación y el antisemitismo.

Vamos a un camino peligroso

Cuando felicitó a Mamdani, cuyo apellido pronunció incorrectamente, sus seguidores lanzaron unos abucheos que intentó refrenar con un "nosotros no somos así".

Hasta uno de los magnates que respaldaron a Cuomo y más se opusieron al ganador aceptó los resultados, el gestor de fondos Bill Ackman, que simplemente felicitó a Mamdani, le avisó de su gran "responsabilidad" y le tendió la mano "para ayudar a la ciudad de Nueva York".

Greg Abbott, gobernador republicano de Texas, y uno de los que más respaldan a Trump, pidió orar por Nueva York, luego de conocerse el triunfo de Zohran Mamdani.

"Acompáñenme en un momento de silencio por Nueva York. Mis pensamientos y oraciones están con ustedes", publicó en X.

'La esperanza sobre el miedo'

El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, felicitó este miércoles al nuevo alcalde de Nueva York y afirmó que la ciudad estadounidense siguió el ejemplo de su propia capital al "elegir la esperanza sobre el miedo".

"Los neoyorquinos se enfrentaron a una elección clara: entre esperanza y miedo, y al igual que vimos en Londres, ganó la esperanza", escribió en su cuenta de X.

Khan, de origen paquistaní y primer alcalde musulmán de Londres desde 2016, contempla un posible histórico cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2028.

"Sube el volumen"

Durante su discurso de celebración, Mamdani dijo que su victoria es la vía para derrotar al presidente Trump, a quien se dirigió para decirle que subiera el volumen al mensaje que el futuro alcalde estaba emitiendo.

"Si alguien puede enseñar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarle, es la ciudad que le dio origen. Y si hay alguna manera de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las mismas condiciones que le permitieron acumular poder", dijo Mamdani a una multitud estridente de seguidores.

Así que Donald Trump, como sé que me estás viendo, tengo tres palabras para ti: sube el volumen

Mamdani reconoció que su victoria supone un reto para poner en práctica lo que él llama "el programa más ambicioso para hacer frente a la crisis del coste de la vida que ha vivido esta ciudad" desde la década de 1940, que incluye una propuesta de congelación de los alquileres, el cuidado infantil universal y otras medidas gubernamentales dirigidas al sector privado. Pero, mientras tanto, prometió luchar.

El progresista sustituirá el 1 de enero de 2026 al actual regidor, el demócrata moderado y expolicía Eric Adams, que abandonó su campaña a la reelección negando haber recibido presiones del Gobierno de Trump, que le libró de un juicio por corrupción.

Según un mapa de The New York Times, Mamdani ha recibido el mayor apoyo en Brooklyn y el Bronx, mientras que Cuomo lo ha tenido en Staten Island y Queens, y en Manhattan se han repartido los votos, con una clara inclinación de los barrios ricos por el exgobernador.

