Madre de Presentadora de Televisión Desaparece y Piden Millonario Rescate en Bitcoins

Las autoridades de Arizona en Estados Unidos han pedido la colaboración ciudadana para ubicar a una mujer de 84 años de edad, madre de la reconocida presentadora de televisión Savannah Guthrie, reportada como desaparecida desde el fin de semana.

Este martes medios estadounidenses reportaron que se pidió por su rescate una cantidad millonaria en bitcoins.

En una entrevista con Univisión el alguacil del condado Pima, Chris Nanos, dice que Nancy Guthrie fue sacada de su casa en contra de su voluntad.

Creemos que la señora estaba en casa, en la cama, probablemente ya tarde en la noche, y alguien la secuestró

Este martes se cumplieron más de 48 horas desde que la mujer de 84 años, madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue vista por última vez en su residencia en Catalina Foothills a las afueras de Tucson.

Video: Piden Millonario Rescate en Bitcoins para Liberar a Madre de Presentadora de EUA

Paradero

Según el alguacil Chris Nanos en la escena se recuperó ADN que pertenece a Nancy e indicó que trabajan junto al FBI analizando videos y llamadas sin por ahora tener pistas sobre su paradero.

Todos los casos son complicados, pero este es un poco diferente porque las exigencias son: Vaya, este es único porque tenemos a alguien que desapareció en medio de la noche

Reportes indican que el marcapasos de Nancy dejó de sincronizarse con su Apple Watch el domingo y TMZ reporta que existe una presunta nota de secuestro solicitando una cantidad sustancial especifica de Bitcoin, las autoridades dicen que están al tanto pero siguen investigando.

El alguacil Chris Nanos explicó el cronograma:

Nos dijeron que la familia la dejó en su casa. A las 11 de la mañana. Alguien de la iglesia les avisó que no estaba. Fueron a la casa y la encontraron desaparecida. Ese es el cronograma.

Familiares de Nancy la reportaron extraviada el domingo al medio día después de que no se presentara a su iglesia.

"Eleven sus oraciones con nosotros y crean con nosotros que ella será elevada por ellas en este mismo momento. Los necesitamos", público su hija Savannah.

Nancy necesita de medicamentos por lo que el tiempo es crucial.

La mujer de 84 años tiene problemas de movilidad física pero no sufre de problemas cognitivos.

El alguacil Chris Nanos pidió seguir aportando información:

Sigan aportando cualquier información que tengan, hayan visto o sepan

Con información de N+ Univision

LECQ