Medios Afirman que Biden Está Preocupado por Candidatura; Casa Blanca Asegura que Es ‘Falso’

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó preocupación por su candidatura tras el primer debate con el republicano Donald Trump, el pasado jueves 27 de junio de 2024, según el diario The New York Times y la cadena CNN.

Según el medio de comunicación, Biden dijo a un aliado que sabe que no podrá salvar su candidatura si no puede convencer al público en los próximos días de que está preparado para el puesto, información que fue rechazada por la Casa Blanca.

Breaking News: President Biden told a key ally his campaign may be unsalvageable if he can’t convince the public he’s up for the job. It's the first public indication that Biden is seriously considering whether he can recover after the debate. https://t.co/xNo2VHcnnW pic.twitter.com/UZBB27pI7q — The New York Times (@nytimes) July 3, 2024

"Sabe que si tiene otros dos eventos como ese, será otra historia", fue la declaración del aliado que el Times citó sin revelar su nombre, solo lo mencionó como un apoyo “clave” para el mandatario de 81 años de edad.

Según el texto, Biden reveló al aliado que está pensado si continúa en la carrera presidencial rumbo a las elecciones de noviembre de 2024.

Hasta ahora, Joe Biden se había mantenido públicamente firme en continuar con la campaña de reelección, pese a las críticas provenientes de los integrantes de su propio partido después de su desastroso desempeño en el debate de la semana.

Para los próximos días se espera una entrevista con George Stephanopoulos de ABC News, el viernes, y también mítines en Pensilvania y Wisconsin, dos de los estados clave para definir al ganador de las elecciones del próximo 5 de noviembre.

Casa Blanca desmiente información

Minutos después de que el diario publicó dicha información, el subsecretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, aseguró en un mensaje en redes sociales que "esa afirmación es absolutamente falsa".

Si The New York Times nos hubiera concedido más de 7 minutos para comentar, se lo habríamos dicho.

That claim is absolutely false. If the New York Times had provided us with more than 7 minutes to comment we would have told them so. https://t.co/SRTYIVTy7v — Andrew Bates (@AndrewJBates46) July 3, 2024

Pero tras la publicación de la prestigiosa cabecera neoyorquina, la cadena CNN publicó un artículo similar, citando también a fuentes cercanas al mandatario.

Biden has privately acknowledged that the coming days are crucial to whether he can save his reelection bid, an ally of the president tells CNN.https://t.co/E4UczF5Bkd — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 3, 2024

Biden ha sido duramente criticado por su actuación en el debate en el que proyectó una imagen envejecida, con voz ronca y dificultades para concluir algunas de sus frases, aumentando las dudas entre los votantes y miembros del Partido Demócrata sobre su capacidad para seguir gobernando y enfrentarse a Trump en las elecciones de noviembre.

El presidente reconoció el martes que "casi se queda dormido" en el debate contra Trump y atribuyó el cansancio a los viajes que había realizado solo días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el 80 aniversario del desembarco de Normandía.

Con información de N+, Reuters y EFE

