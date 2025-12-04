Melania Trump Enciende Árbol de Navidad 2025 de la Casa Blanca

La primera dama estadounidense, Melania Trump, junto con el presidente Donald Trump, encendieron el árbol nacional de Navidad durante una ceremonia en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, hoy 4 de diciembre de 2025. Así dieron inicio a la temporada navideña en la capital estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, al subir al escenario durante la ceremonia de encendido del Árbol Nacional de Navidad. Foto: Reuters

La primera dama Melania Trump presiona un botón para encender el árbol Nacional de Navidad. Foto: Reuters

El Árbol Nacional de Navidad fue adornado con miles de luces y decoraciones únicas en la Elipse de la Casa Blanca. Se trata de un abeto de 10 metros proveniente del Bosque Nacional George Washington y Jefferson en Virginia.

El presidente estadounidense Donald Trump habla junto a la primera dama Melania Trump, después de encender el árbol de Navidad Nacional. Foto: Reuters

Los Beach Boys, Alana Springsteen y Brett Young fueron los artistas que amenizaron la ceremonia cerca de la Casa Blanca.

¿Cuándo abre al público el Árbol Nacional de Navidad de la Casa Blanca?

El recinto abrirá al público del sábado 6 de diciembre al 1 de enero. El horario será de las 10:00 horas a 22:00 horas de domingo a jueves, y de 11:00 horas a 23:00 horas, los viernes y sábados. El árbol se iluminará al atardecer cada noche.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso junto a la primera dama Melania Trump durante la ceremonia del Árbol Nacional de Navidad. Foto: Reuters

La Elipse también está adornada con 58 árboles más pequeños que representan estados de Estados Unidos, además de escuelas federales, cada uno lleno de adornos creados por alumnos de colegios.

Donald Trump y su esposa Melania inician temporada navideña 2025

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump asistieron a la ceremonia de encendido del Árbol Nacional de Navidad en Washington, D.C., el jueves por la noche, iniciaron la temporada navideña en la capital del país.

Siguiendo una tradición de décadas, el presidente y la primera dama encendieron el abeto rojo de 10 metros en The Ellipse. El árbol de este año provenía del Bosque Nacional George Washington y Jefferson en Virginia. Así fueron las palabras que pronunció el presidente Donald Trump, en la ceremonia, donde abordó el tema de la religión.

Durante esta época santa, los cristianos de todo el mundo se regocijan por el milagro de Belén, hace más de 2000 años, cuando el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, bajó del cielo para estar con nosotros

