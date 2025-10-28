Mono "Agresivo" con COVID y Herpes Escapó, Luego de Accidente de Camión en Mississippi, EUA

Un supuesto mono "agresivo" infectado con COVID-19, Herpes, Hepatitis C y múltiples enfermedades de transmisión sexual anda suelto en Mississippi, Estados Unidos, luego que el camión que lo transportaba volcó en una autopista interestatal. Las autoridades locales informaron que una manada de primates de laboratorio escapó durante el accidente.

De acuerdo con el reporte emitido por el Departamento del Sheriff del Condado de Jasper, en Mississippi, este martes 28 de octubre de 2025, el camión que transportaba monos rhesus de un centro de investigación afiliado a la Universidad de Tulane cayó en una zanja al norte de Heidelberg.

Advierten que monos son portadores de enfermedades y agresivos con humanos

Las autoridades estadounidenses explicaron que los monos son portadores de diversas enfermedades y "agresivos con los humanos". Además, advirtieron que los animales no debían ser manipulados.

¿Por qué se escaparon los monos de laboratorio con múltiples enfermedades?

El camión que los transportaba chocó y quedó destrozado, dejando un agujero lo suficientemente grande como para que los primates, cuyas jaulas se rompieron durante el accidente vehicular, lograran escapar.

Hasta el momento no se ha precisado cuántos monos viajaban en el camión, pero todos los que lograron escapar fueron capturados y sacrificados, excepto uno que aún es reportado como prófugo.

¿Qué hacer si se ve al mono infectado con múltiples enfermedades?

Autoridades recomiendan a cualquier persona que vea al mono fugitivo que llame al 911 y trate de mantenerse lo más lejos posible.

Universidad de Tulane rechaza que monos estén infectados y sheriff da explicación

Non-human primates at the TNBRC are provided to other research orgs to advance science. The primates in question belong to another entity & aren't infectious. We're actively collaborating with local authorities & will send a team of animal care experts to assist as needed. — Tulane University (@Tulane) October 28, 2025

La Universidad de Tulane, propietaria de los primates que quedaron sueltos tras un accidente automovilístico, refutó en sus redes sociales el informe del departamento del sheriff del condado de Jasper sobre la infección de los animales. Así lo expresó la institución educativa en un comunicado.

Los primates no humanos del Centro Nacional de Investigación Biomédica de Tulane se proporcionan a otras organizaciones de investigación para impulsar los descubrimientos científicos, pertenecen a otra entidad y no son infecciosos. Estamos colaborando activamente con las autoridades y enviaremos un equipo

Sheriff explica que chofer de camión con monos advirtió de peligrosidad de primates

Luego que la Universidad de Tulane descartara que los primates estén infectados con múltiples enfermedades, la oficina del sheriff de Jasper al conocer el comunicado de la Universidad de Tulane precisó que el conductor del camión fue quien les informó a las autoridades locales que “los monos eran peligrosos y representaban una amenaza para los humanos”.

Tomamos las medidas pertinentes tras recibir esta información de la persona que transportaba a los monos. También indicó que debían usar equipo de protección personal para manipularlos

Hasta ahora, las autoridades siguen en busca del mono suelto con la ayuda del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Mississippi.

