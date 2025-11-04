Muere Dick Cheney, Uno de los Vicepresidentes Más Influyentes en la Historia de EUA

Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, murió a los 84 años de edad, a causa de una neumonía y problemas cardiovasculares que lo aquejaron por varios años.

A través de un comunicado, su familia informó sobre el deceso de quien se considera uno de los artífices de la guerra contra el terrorismo.

Aunque murió este 3 de noviembre, fue hasta el martes que se dio a conocer el fallecimiento de quien fuera el segundo al mando durante las presidencias de George W. Bush, de 2001 a 2009.

Fue considerado uno de los vicepresidentes más influyentes y poderosos que ha tenido Estados Unidos en su historia.

Guerra contra el terrorismo

Tras los atentados contra las Torres Gemelas, en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, Dick Cheney influyó en gran medida para lanzar la guerra contra el terrorismo.

Las medidas fueron claras: acabar con las organizaciones transnacionales que provocaban el terror a través de atentados, sancionar a los países que las cobijaban y una política rígida de seguridad.

Sus comentarios fueron determinantes para las intervenciones militares contra Irak, que terminó con el derrocamiento de Sadam Hussein, y la operación en Afganistán contra Al Qaeda y los Talibanes.

