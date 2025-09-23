Nuevo Embajador de EUA ante la ONU Dice que No Hay ‘Ningún Estado Palestino que Reconocer’

Mike Waltz, nuevo embajador de Estados Unidos ante la ONU, declaró frente al Consejo de Seguridad que no existe “ningún Estado palestino que reconocer”. Esta declaración llega después de que, desde la Asamblea General, varias potencias occidentales, como Francia y Reino Unido, reconocieran a Palestina y emitieran su respaldo a la solución de dos estados.

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, critica reconocimiento a Palestina

Al respecto, Mike Waltz declaró que el reconocimiento de varios países a Palestina “no altera la realidad” y declaró que tampoco se puede confiar en las autoridades palestinas:

Las declaraciones de reconocimiento unilateral no alteran la realidad sobre el terreno ni el hecho de que no hay un Estado Palestino que reconocer ni tampoco socios palestinos creíbles.

Igualmente, Waltz desestimó que pueda funcionar la idea de dos estados, uno israelí y otro palestino, para solucionar el conflicto en Medio Oriente. Según el funcionario estadounidense, el reconocimiento a Palestina solo prolongará la guerra en Gaza y “contribuirá al sufrimiento”.

Mike Waltz llega a la ONU tras ser despedido del gabinete de Trump por filtración

Cabe recordar que Mike Waltz fue despedido del gabinete de Donald Trump después de que filtrara información sobre los planes para un bombardeo en Yemen. La filtración fue enviada a un chat donde estaban incluidos periodistas, lo que le valió una temprana destitución.

Personas allegadas al funcionario declararon a Fox que esperan que el coronel retirado termine con “los programas woke” de la ONU, especialmente aquellos sobre inclusión y cambio climático. Además, el nuevo embajador de Estados Unidos ante la ONU buscará que la organización “vuelva a lo básico”.

