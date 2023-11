‘Desarmar a los Cárteles’: Proponen en EUA Ley Contra Tráfico de Armas a México

Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos de América (EUA) presentó este martes 14 de noviembre de 2023 un proyecto de ley que busca controlar el tráfico de armas de fuego y municiones a través de la frontera con México.

La iniciativa, titulada 'Desarmar a los cárteles', instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para que "identifique y desmantele las organizaciones criminales transnacionales responsables por la exportación de armas y municiones de EUA a México".

El proyecto comprende una ampliación en la recolección y análisis de información acerca de las armas de fuego recuperadas en los sitios de los crímenes en México para identificar a los contrabandistas que operan dentro de Estados Unidos.

"Por años las armas estadounidenses han promovido la violencia, la inestabilidad y la migración forzosa en todo el hemisferio occidental", afirmó el congresista Joaquín Castro, uno de los promotores.

For years, American guns have fueled violence & forced migration across the Western Hemisphere.



I'm glad to take this step alongside @RepDanGoldman and @RepThompson to curb trafficking of U.S. guns & protect innocent people on both sides of the border.https://t.co/MqoKBqxQU9