¿Qué Opina Trump de que Irán Juegue Partidos del Mundial 2026 en EUA? Esto Dijo el Presidente

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) informó hoy 30 de abril de 2026 que la selección de Irán podrá jugar sus partidos en Estados Unidos de América (EUA), pero ¿qué opina Donald Trump sobre esa medida?

El 11 de junio se inaugura en la Ciudad de México (CDMX) el Mundial de Futbol de la FIFA 2026, y en esta edición EUA también es sede, junto con Canadá.

Video: Irán Sí Jugará el Mundial 2026; Confirma Gianni Infantino

De acuerdo con la agencia EFE, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Congreso del organismo celebrado en Vancouver aseguró que Irán jugará el Mundial 2026.

"Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos", afirmó al inicio de su discurso para despejar cualquier duda.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Definen Si Habrá Clases durante Partidos de México en Mundial 2026? SEP Responde

¿Qué opina Trump de que Irán juegue en EUA?

Luego de que Infantino hablara sobre que Irán juegue en Estados Unidos, el presidente Donald Trump emitió un mensaje rumbo al Mundial de Futbol de la FIFA 2026.

Donald Trump tuvo un evento en la Oficina Oval este jueves, desde donde se pronunció por las declaraciones de Infantino: "Bueno, si Gianni dijo eso, yo estoy OK"

El presidente de Estados Unidos enfatizó: "déjenlos jugar", en el marco de la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán.

La Copa del Mundo empieza el 11 de junio y la final está programada para el 19 de julio.

Historias recomendadas: