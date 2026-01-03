Luego del fugaz operativo del Ejército estadounidense sobre Venezuela que sirvió para derrocar al líder venezolano, Nicolás Maduro, quien fue arrestado junto a su esposa, Cilia Flores, tras más de una década en el poder, el presidente Donald Trump revela quién lo sustituirá en el poder.

Video. Estos Son los Mensajes Clave detrás de Conferencia de Donald Trump sobre Venezuela

¿Quién tomará el poder en Venezuela en lugar de Maduro?

Video. "Vamos a Permanecer en Venezuela", Trump sobre Transición de Gobierno con Salida de Maduro

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos "gobernará" Venezuela hasta una "transición de poder segura, adecuada y juiciosa”. Así lo mencionó:

Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años

El mandatario estadounidense hizo la revelación, hoy sábado 3 de enero de 2026, en una conferencia desde su casa de descanso de Mar-a-Lago.

Se le presionó a Trump para que dijera sobre cómo lo haría Estados Unidos exactamente, pero no dio detalles, sin embargo, afirmó que quiere "paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país".

Empresas de EUA “repararán infraestructura petrolera”

El presidente Trump también afirmó que empresas estadounidenses irán a Venezuela para reparar su "infraestructura petrolera y "empezar a generar ingresos para el país”.

Asimismo, prometió que las empresas petroleras estadounidenses que llegarán a Venezuela "gastarán miles de millones de dólares, par arreglar la infraestructura petrolera muy dañada y comenzar a ganar dinero para el país".

No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda



Video. ¿Por Qué el Gobierno de Trump No Avisó de Operativo en Venezuela al Congreso de EUA?

Alianza entre líderes en Venezuela y EUA

Video. ¿Quién Está en el Poder en Venezuela luego de Captura de Maduro? Trump Lo Explica

Donald Trump también destacó que su administración está preparad para un segundo ataque contra Venezuela si fuera necesario, pero consideró que quizá no sea necesario, porque habló de una "alianza" entre Estados Unidos y Venezuela, que, según él, hará a los venezolanos "ricos, independientes y seguros”. Al mismo tiempo que se refirió a Maduro como un "dictador ilegítimo”.

¿Qué sigue con el futuro de Nicolás Maduro?

Video. Trump Confirma Traslado de Maduro en Embarcación en EUA

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores serán trasladados a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico, añadió el presidente estadounidense, a lo que Maduro ha negado previamente ser el líder del cártel de los Soles.

¿María Corina Machado podría ser presidenta de Venezuela?

En una entrevista previa con la cadena Fox News, Donald Trump había dicho que analizaría la posibilidad de que la líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asumiera el poder.

En una operación sin precedentes y conducida de madrugada, las fuerzas estadounidenses se infiltraron en Venezuela, arrestaron al presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladan ahora en un buque militar norteamericano hacia Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que según The New York Times permanece en Caracas, ha exigido a Washington una "prueba de vida" de Maduro.

