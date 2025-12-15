Este lunes 15 de diciembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el director de cine Rob Reiner, quien fue encontrado muerto junto con su esposa en su domicilio en Los Ángeles, tenía una “incurable afección mental”.

En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario republicano dijo que Reiner tenía una "obsesión" en su contra, por lo expuso que tenía “síndrome de demencia de Trump”.

Fue conocido por haber llevado a la gente a la LOCURA debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza.

“Síndrome de trastorno por Trump”

El presidente de Estados Unidos calificó el hecho como triste y pidió que Reiner y su esposa descansen en paz.

“Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia atormentado y en crisis, pero que alguna vez fue muy talentoso, falleció junto con su esposa, Michele”, escribió.

Pero además atribuyó el crimen a "la ira que provocó en los demás por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump".

¿Quién era Rob Reiner?

Rob Rainer nació el 6 de marzo de 1947 en Nueva York.

Era un actor, director, productor y activista estadounidense.

Alcanzó la fama primero como actor al interpretar Michael “Meathead” Stivic en la influyente serie All in the Family (1971–1979).

Posteriormente consolidó una destacada carrera como director de cine, realizando películas muy reconocidas como This Is Spinal Tap (1984), Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally… (1989), Misery (1990) y A Few Good Men (1992).

Recientemente, Reiner había criticado en una entrevista los esfuerzos de Trump por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación, y comparó las políticas del Gobierno con la era del macartismo: "Eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento", dijo.

El director de cine y su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio de Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local (23.30 GMT) y cuando llegaron encontraron a Reiner, de 78 años, y su mujer, de 68, ya fallecidos.

La pareja se casó en 1989, el mismo año en que el director estrenó When Harry Met Sally..., y tuvieron tres hijos: Romy, Nick y Jake. Además, Reiner adoptó a Tracy, hija de su primera mujer, Penny Marshall.

Con información de N+.

