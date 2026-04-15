Reportan 250 Desaparecidos Tras Hundimiento de Barco en Oceáno Índico.

Al menos 250 personas, entre ellas refugiados rohingya y ciudadanos de Bangladesh, están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación en el Mar de Andamán cuando se dirigía a Malasia, según agencias de la ONU para refugiados y migración.

Aunque los detalles aún son limitados, el portavoz de la Guardia Costera de Bangladesh, Sabbir Alam Suzan, dijo a The Associated Press este miércoles 15 de abril que nueve personas, incluidos tres rohingya y seis bangladesíes, fueron rescatadas el 9 de abril. Explicó que el buque con bandera de Bangladesh M.T. Meghna Pride logró salvarlas al encontrarlas flotando en el mar tras el hundimiento.

No estaba claro de inmediato si había labores de búsqueda en curso ni el momento exacto en que ocurrió el naufragio.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señalaron en un comunicado conjunto el martes que la embarcación salió de Teknaf, en el distrito sureño de Cox’s Bazar, en Bangladesh, con un gran número de pasajeros rumbo a Malasia.

El sobrecupo, los fuertes vientos y el mal estado del mar provocaron que la embarcación perdiera el control y se hundiera, indicaron las agencias.

Shari Nijman, funcionaria de comunicación de ACNUR en Cox’s Bazar, dijo este miércoles que no había nuevas actualizaciones.

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¿Qué dijeron las personas rescatadas?

Otro funcionario de la Guardia Costera indicó por teléfono que las personas rescatadas —ocho hombres y una mujer— se encontraban a salvo tras ser entregadas a las autoridades, que las trasladaron a la policía en Teknaf.

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Agregó que el rescate no formó parte de una operación oficial de búsqueda, ya que ocurrió fuera del territorio de Bangladesh, y que la tripulación del M.T. Meghna Pride salvó a las personas mientras navegaba hacia Indonesia desde Chittagong.

El funcionario habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con la política oficial.

ACNUR y la OIM señalaron que la desaparición refleja el desplazamiento prolongado del pueblo rohingya y la falta de soluciones duraderas.

Indicaron que la violencia continua en el estado de Rakáin, en Myanmar, hace incierto el retorno seguro de los rohingya, mientras que la limitada ayuda humanitaria, así como el acceso restringido a educación y empleo en los campamentos de refugiados, siguen empujando a muchos a emprender peligrosos viajes por mar, a menudo basados en falsas promesas de mejores salarios y oportunidades en el extranjero.

ACNUR y la OIM exhortaron a la comunidad internacional a reforzar el financiamiento y la solidaridad para garantizar asistencia vital a los refugiados rohingya en Bangladesh, país que ha acogido a más de un millón de personas provenientes de Myanmar.

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ASJ