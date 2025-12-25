Reportan Varios Muertos por Tormentas Invernales en California, Estados Unidos

A causa de las intensas tormentas invernales, en California se ha registrado el fallecimiento de al menos cuatro personas, así como numerosos daños en estos días de Navidad. Por ello las autoridades locales han decretado estado de emergencia.

Noticia relacionada: Trump Dedica Mensaje Navideño a "Adoradores" de Jeffrey Epstein: "Lo Abandonaron Como un Perro"

Gavin Newsom, gobernador de California, declaró en la víspera de Navidad el estado de emergencia en seis condados: Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.

Esta declaración legal permite al gobierno del estado desplegar más recursos y al estado buscar ayuda federal para gestionar la situación.

Video: Gran Apagón en San Francisco, California Deja Sin Luz a 130 Mil Residentes y Comercios

Tormentas en California: ¿Cuántas víctimas mortales han reportado?

El número de muertos ascendió hoy al menos a cuatro, mientras las autoridades confirman si hay más víctimas en todo el estado. En San Diego, un árbol de 23 metros de altura cayó y mató a un hombre de 64 años que estaba moviendo su vehículo.

En Mendocino, una mujer de alrededor de 70 años fue herida por una gran roca durante un deslave en el Parque Estatal MacKerricher. Aunque los transeúntes la rescataron de las aguas, perdió la consciencia y fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

Otro fallecimiento ocurrió en la zona de Redding, cuando un automovilista quedó atrapado en un vehículo inundado. Además, un asistente del alguacil del condado de Sacramento murió en un accidente de vehículo relacionado con el clima el miércoles.

En el punto álgido de las tormentas, los apagones afectaron a más de 140,000 personas en todo el estado. Los fuertes vientos y los árboles caídos dañaron gran parte de la infraestructura eléctrica.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC