Revelan Más Detalles de la Detención de ‘El Mayo’ Zambada y del Hijo de ‘El Chapo’

El abogado de Ismael El Mayo Zambada, Frank Pérez, dio a conocer en un comunicado difundido por Los Ángeles Times este pasado fin de semana, que su cliente habría sido "secuestrado" y que no se entregó ni negoció con el gobierno estadounidense.

Noticia relacionada: ¿Traición a 'El Mayo'? Hijo de ‘El Chapo’ Quería Ir a EUA para Rendirse, Revela Informe a México

El defensor dijo que el narcotraficante fue emboscado y esposado en el suelo por seis hombres con uniformes militares, los cuales lo llevaron en una camioneta a una pista de aterrizaje donde lo obligaron a subir a un avión, y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, le ató las piernas al asiento.

Esta narrativa coincide con lo que publicó el medio Crashout Media, que añade que El Mayo bajó de su escondite en Durango y llegó a Culiacán, Sinaloa, una semana antes donde se atendió un cáncer que padece.

Así como que al llegar a la reunión con Joaquín Guzmán López, en el fraccionamiento Huertos del Pedregal, fue sorprendido por pistoleros que sometieron a sus cuatro guardaespaldas, de quienes se desconoce su paradero. Mientras que otras dos personas, entre ellos un asistente personal de El Mayo, lograron escapar.

Al encuentro, reveló este mismo medio, también estaba convocado el diputado federal electo Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado horas después de la detención de este histórico líder del Cártel de Sinaloa, aunque su caso está siendo investigado por la Fiscalía sinaloense como un intento de robo de vehículo.

Crashout también publicó que en la casa donde se habría pactado la reunión habrían estado agentes estadounidenses.

La mañana del lunes 29 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el gobierno mexicano participara en esta operación y se pronunció respecto a la posibilidad de una posible incursión de fuerzas de Estados Unidos a México para detener a estos personajes:

No se descarta, pero no hay pruebas. Lo que sí les podemos decir es que no participó el gobierno de México