Gobierno de México Desconoce de Dónde Despegó Avión que Llevó a 'El Mayo' Zambada a EUA

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció hoy, 29 de julio de 2024, que falta información precisa sobre el lugar del que partió la aeronave en la que salieron de México Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, e Ismael El Mayo Zambada rumbo a Estados Unidos de América (EUA), donde fueron detenidos el jueves pasado.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional expuso que originalmente autoridades mexicanas enviaron el plan de vuelo de una avioneta que partió de Hermosillo, Sonora, rumbo a Nuevo México, pero después se indicó que no habían salido de ese lugar.

Todavía falta mucho (del informe). Falta por ejemplo saber de dónde salieron, porque originalmente mandaron de Migración de México, eso no es de Estados Unidos, lo del plan de vuelo de Hermosillo de una avioneta a Nuevo México, pero luego se menciona de que no salieron de ahí y no se tiene una información confiable .

De tal manera, afirmó que no se sabe exactamente de dónde despegó la aeronave, pero hizo énfasis en que continuarán las investigaciones para tener toda la información respecto a este caso.

“La versión es ésta de que salió de Hermosillo, que fue una avioneta, pero no hay de parte de Estados Unidos la información específica, dicen México, pero pues México son 2 millones de kilómetros cuadrados”, sostuvo.

Noticia relacionada: Culiacán Vive Fin de Semana en Tranquilidad Tras Detención de 'El Mayo' Zambada

Después de que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, presentó un informe enviado por autoridades estadounidenses sobre el caso, López Obrador dijo que aún falta información.

“Nosotros tenemos la información, eso sí confirmada, de que no intervino el Ejército Mexicano ni la Secretaría de Marina, confirmado, ni la Guardia Nacional”, puntualizó.

Durante la rueda de prensa, se le cuestionó si entonces México investigaría el posible secuestro de Ismael Zambada.

“Lo está haciendo la Fiscalía (General de la República), está pidiendo toda la información, qué fue lo que sucedió”, contestó.

Noticia relacionada: ¿Traición a 'El Mayo'? Hijo de ‘El Chapo’ Quería Ir a EUA para Rendirse, Revela Informe a México

De igual manera, López Obrador no descartó la posibilidad de que se haya registrado una incursión de las fuerzas estadounidenses de Estados Unidos a México para la detención, pero reconoció que “no hay pruebas”.

Y comentó que en caso necesario buscaría a su homólogo, Joe Biden, para tratar el caso, aunque expresó su confianza en que las agencias de dicho país entregarán toda la información que tengan disponible.

Noticia relacionada: Ismael 'El Mayo' Zambada Fue Secuestrado por el Hijo de 'El Chapo', Dice Abogado

El presidente de México además comentó que las fuerzas armadas están pendientes de lo que pueda suceder en regiones como Sinaloa, pero afirmó que no hay nada que indique que pueda haber enfrentamientos.

Convocamos a que no se den estos enfrentamientos, porque no es ese el camino, la violencia no (…) Yo confío en que no va a haber confrontación, lo deseo, además le pido a todos que nos comportemos con responsabilidad y que apostemos a la paz.