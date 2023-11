Líder del Cártel de Sinaloa, Cercano a ‘El Mayo’ Zambada, Sancionado por EUA

Estados Unidos de América (EUA) sancionó este martes 7 de noviembre de 2023 a 13 miembros del Cártel de Sinaloa y a cuatro empresas con sede en Sonora, México, por ser responsables de tráfico de fentanilo y otras drogas a territorio estadounidense.

Entre los sancionados por el Departamento del Tesoro está el jefe de plaza del cártel en Nogales, Sonora, Juan Carlos Morgan Huerta, alias Cacayo, quien supervisa el tráfico de varias toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo desde México a EUA.

Morgan Huerta, quien se encuentra prófugo, utiliza camiones con remolque, entre otros métodos de ocultación, para transportar drogas a través de la frontera.

En abril de 2021, Morgan Huerta fue acusado formalmente en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia de varios cargos de tráfico de drogas.

Según el organigrama del Departamento del Tesoro, Juan Carlos Morgan Huerta reporta a Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa y quien también se encuentra prófugo.

También fueron sancionados hoy varios miembros de la familia de Morgan Huerta, entre ellos cuatro hermanos y un tío: José Arnoldo Morgan Huerta (alias Chachio), José Luis Morgan Huerta (alias Gordo), Miguel Ángel Morgan Huerta y Martín Morgan Huerta, así como su tío, Óscar Murillo Morgan (alias Chino), quienes desempeñan "un papel fundamental en la organización".

