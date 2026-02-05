Mueren 2 Tras Estrellarse Helicóptero de Policía de Arizona que Acudió Por Tiroteo en Flagstaff

Al menos dos personas murieron al estrellarse un helicóptero de la policía de Arizona la media noche de este miércoles 4 de febrero, luego de que la aeronave acudiera en apoyo por un tiroteo en Flagstaff.

El Departamento de Policía de Flagstaff informó que el presunto responsable del ataque fue detenido y se encuentra bajo custodia.

El helicóptero se movilizó para asistir a los agentes en una situación con un tirador activo, pero cayó y causó la muerte del piloto como a un agente que era paramédico a bordo, informaron las autoridades. Los nombres de ambos no han sido revelados.

La tripulación del helicóptero Ranger respondió para asistir a la policía de Flagstaff y otras agencias de seguridad, indicó el sargento de la policía Kameron Lee en un comunicado.

"Trágicamente, durante el incidente, el helicóptero se estrelló, matando tanto al piloto como al agente/paramédico a bordo", dijo Lee.

Los hechos ocurrieron en el barrio al norte de la W Route 66, entre S Thompson St y N Mark Lane, indicó la policía. Se indicó que ningún agente fue herido en el tiroteo. Sin embargo, el sospechoso en el tiroteo sufrió heridas de bala no mortales.

"Por favor eviten la zona y si actualmente se encuentra en el barrio, refugio en el lugar", pidió la policía de Flagstaff.

Las autoridades solicitaron a la población mantener en sus pensamientos a la comunidad de Flagstaff y al personal de seguridad pública. Para las primeras horas de este jueves 5 de febrero, las autoridades descartaron amenazas para la población.

En redes sociales circularon un par de videos en los que se observa cómo el helicóptero cae y después se incendia.

El departamento trabajará con la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en la investigación del accidente, señaló Lee. Se enviaron correos electrónicos solicitando información sobre el accidente a ambas agencias este jueves por la mañana.

"Se oyó un estruendo enorme"

Vecinos dijeron a AZ Family que escucharon decenas de disparos y un gran ruido, aparentemente por el impacto de la aeronave.

Amanda Brewer, una residente de la zona, dijo al medio de Arizona que oyó disparos seguidos cerca de las 20:40 horas y llamó a la policía. Indicó que luego escuchó hasta 20 detonaciones de arma de fuego.

La vecina confirmó que un helicóptero volaba cerca de su casa alrededor de las 22:00 horas y después hubo más disparos.

"Se oían las aspas", dijo. "Luego se oyó un estruendo enorme que sacudió la casa", agregó en la entrevista con AZ Family.

Al sitio acudieron más patrullas y el área fue acordonada.

La Unidad de Rescate Aéreo del departamento de Seguridad de Arizona está entrenada para diversas situaciones de alto riesgo, incluyendo rescates en montaña y agua.

Con información de AP

ASJ