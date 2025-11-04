"Shutdown" en Estados Unidos Rompe Récord Como el Más Largo de la Historia; Van 36 Días.

El cierre del gobierno ha roto una nueva marca y es ahora el más largo en la historia de los Estados Unidos, superando el récord anterior establecido en 2019. Este miércoles a las 00:01 hora del este, el cierre parcial llegó al día 36.

En la última sesión, el Senado no logró por decimocuarta vez avanzar una resolución y el martes la votación fue de 54-44, extendiendo el paro, por lo menos un día más.

En las últimas cinco décadas, todos los presidentes, excepto George W. Bush y Joe Biden, han tenido cierres de gobierno de al menos unos días.

Durante sus mandatos, Bill Clinton, Jimmy Carter y Barack Obama experimentaron cierres que duraron más de dos semanas.

¿Cuándo comenzó el cierre del gobierno del segundo mandato de Trump?

El cierre actual del gobierno de Donald Trump comenzó en la medianoche del 1 de octubre, luego de que el Congreso no logró aprobar un nuevo presupuesto, lo que representa el cuarto cierre durante la presidencia de Trump.

Historias recomendadas:

ASJ