¿Sigue Tregua en Irán pese a Ataques en Estrecho de Ormuz? Esto Explica EUA

Líderes militares estadounidenses indicaron qué pasará con la tregua de alto el fuego entre Estados Unidos, pese a recientes incidentes en el estratégico Estrecho de Ormuz.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la tregua sigue en pie, incluso después de que se atribuyeran a Irán nuevos ataques contra embarcaciones y contra los Emiratos Árabes Unidos.

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Mandos militares señalaron que, aunque se han registrado agresiones, estas no alcanzan el nivel necesario para reanudar operaciones de combate a gran escala.

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En los últimos días, fuerzas estadounidenses reportaron el hundimiento de seis embarcaciones iraníes que presuntamente amenazaban a buques comerciales. Paralelamente, Emiratos Árabes Unidos denunció ataques con misiles y drones, que dejaron personas heridas y daños en infraestructura energética.

Por su parte, Irán ha rechazado algunas de estas versiones y acusa a Estados Unidos de violar el alto el fuego al intentar reabrir la ruta marítima.

Hay tregua bajo vigilancia

El Estrecho de Ormuz es una vía fundamental para el transporte de petróleo y gas a nivel mundial. Su afectación ha generado impacto en los precios del combustible y en la economía global.

Actualmente, solo unas pocas embarcaciones han logrado transitar por la zona bajo vigilancia militar, mientras cientos permanecen varadas ante la incertidumbre.

Aunque el alto el fuego continúa formalmente, la situación se mantiene tensa. Irán ha sido señalado por ataques a buques y fuerzas estadounidenses en varias ocasiones desde el inicio de la tregua.

Autoridades estadounidenses indicaron que más de 100 aeronaves militares patrullan la zona para resguardar la navegación y evitar una escalada mayor.

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