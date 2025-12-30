Muere Tatiana Schlossberg, Nieta del Expresidente John F. Kennedy, a los 35 Años

La hija de Caroline Kennedy y nieta del presidente John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, murió este martes 30 de diciembre de 2025 tras una batalla contra un cáncer terminal. Así lo confirmó la Fundación de la Biblioteca JFK en un comunicado.

Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones

La joven Kennedy, de 35 años, quien era periodista ambiental, reveló en un emotivo ensayo en The New Yorker el mes pasado que le diagnosticaron una "mutación rara" de leucemia mieloide aguda en mayo de 2024, tras dar a luz a su segundo hijo. Esto explicó en el ensayo:

Durante el último ensayo clínico, mi médico me dijo que podría mantenerme viva durante un año, quizás. Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían

Destacó que no sabía si la recordarán cuando se haya ido:

Mi hijo puede que tenga algunos recuerdos, pero probablemente empiece a confundirlos con imágenes que ve o historias que escucha", escribió. "Nunca pude cuidar realmente de mi hija; no podía cambiarle el pañal, bañarla ni alimentarla, todo por el riesgo de infección después de mis trasplantes. Estuve ausente durante casi la mitad de su primer año de vida. No sé quién cree realmente que soy, ni si sentirá o recordará, cuando me haya ido, que soy su madre

Terminó su ensayo hablando de intentar "vivir y estar con" sus hijos.

Pero estar en el presente es más difícil de lo que parece, así que dejé que los recuerdos fueran y vinieran", escribió. Muchos de ellos son de mi infancia, así que siento como si me viera crecer a mí misma y a mis hijos al mismo tiempo. A veces me engaño pensando que lo recordaré para siempre, que lo recordaré cuando muera. Obviamente, no. Pero como no sé cómo es la muerte y no hay nadie que me diga qué viene después, seguiré fingiendo. Seguiré intentando recordar.

¿Quién era Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy?

Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, era periodista especializada en medioambiente y autora de varios ensayos y libros sobre cambio climático.

En 2019 , publicó el libro 'Inconspicuous Consumption', en el que analizaba el impacto del consumo cotidiano en el medioambiente, aprovechó aquel momento para criticar a su primo, Robert F. Kennedy Jr., un declarado antivacunas, por su postura contra la ciencia y la medicina.

Se sometió a sesiones de quimioterapia para combatir la enfermedad y a un trasplante de médula ósea de su hermana, pero que el cáncer regresó.

La nieta de JFK era hija de Caroline Kennedy , exembajadora de Estados Unidos en Japón y Australia, y del diseñador y artista Edwin Schlossberg.

, exembajadora de Estados Unidos en Japón y Australia, y del diseñador y artista Edwin Schlossberg. Con su muerte, se suma una nueva pérdida a la familia Kennedy , marcada históricamente por tragedias personales.

, marcada históricamente por tragedias personales. Le sobreviven su esposo, George Moran; sus dos hijos, un niño y una niña; sus padres; y sus hermanos, Rose y Jack Schlossberg.



