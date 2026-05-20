Texas Investiga a Meta por Lentes con IA por Preocupaciones sobre Privacidad

La Fiscalía de Texas abrió una investigación este miércoles 20 de mayo de 2026 contra los lentes inteligentes de Meta, la compañía matriz de Facebook, por posibles violaciones a las leyes de privacidad del estado.

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En un comunicado, el fiscal general del estado, el republicano Ken Paxton, anunció la apertura de investigaciones ante la preocupación por la capacidad de la tecnología para capturar audio y video de individuos de manera irregular.

Lentes de Meta generan serias preocupaciones

Los lentes, que Meta lanzó en colaboración con la marca Ray-Ban en 2023, incorporan la inteligencia artificial y vienen equipadas con una cámara, altavoces, micrófono y una luz LED que se enciende para indicar que están grabando.

Sin embargo, aseguró el fiscal, es posible ocultar la luz de "manera fácil" y esta no se enciende cuando las gafas están en modo de grabación constante.

"Los lentes de Meta generan serias preocupaciones, y mi oficina investigará a fondo estos dispositivos para garantizar que ninguna persona esté siendo grabada, rastreada o sometida a la recopilación no autorizada de sus datos de manera ilegal", indicó Paxton.

Facebook pagó mil 400 millones de dólares al estado de Texas

La investigación contra los lentes inteligentes llega poco menos de dos años después de que Facebook acordara pagar mil 400 millones de dólares al estado de Texas frente a una demanda que acusaba a la compañía de estar usando los datos biométricos de sus usuarios sin su consentimiento.

El recurso que derivó en ese acuerdo también fue presentado por Paxton, quien busca ser elegido la próxima semana como candidato republicano para enfrentarse al demócrata James Talarico en las elecciones por un escaño de Texas en el Senado previstas para noviembre.

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Con información de N+

HVI