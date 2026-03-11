Trump Autoriza Liberar 172 Millones de Barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo

El presidente Donald Trump autorizó al Departamento de Energía liberar 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) a partir de la próxima semana.

La medida forma parte de un acuerdo multilateral impulsado por la Agencia Internacional de Energía (IEA), en el que participan 32 países miembros que liberarán en conjunto 400 millones de barriles de petróleo y productos refinados de sus respectivas reservas.

El secretario de Energía, Chris Wright, confirmó la decisión y señaló que la entrega de los barriles tomará aproximadamente 120 días, en función de las tasas de descarga planificadas.

¿Por qué EUA decide vaciar parte de sus reservas ahora?

El acuerdo entre los países de la IEA responde a la solicitud del presidente Trump de reducir los precios de la energía a través de una acción coordinada. Según Wright, la unanimidad entre los 32 miembros es inédita en este tipo de decisiones.

"Hoy, 32 naciones miembro de la Agencia Internacional de Energía acordaron por unanimidad la solicitud del presidente Trump de reducir los precios de la energía con una liberación coordinada de 400 millones de barriles de petróleo y productos refinados de sus respectivas reservas", informó el funcionario.

El Estrecho de Ormuz, en el centro de la crisis energética

El anuncio llega un día después de que Irán minara el Estrecho de Ormuz y atacara petroleros en el Golfo, una vía por la que transita una parte significativa del suministro mundial de crudo. Imágenes de agencias internacionales documentaron columnas de humo en instalaciones de almacenamiento de petróleo en el Puerto de Salalah, en Raysut, Omán, como consecuencia de los ataques.

La Embajada de Estados Unidos en Irak ya emitió una alerta de seguridad en la que advierte que Irán y sus milicias representan una amenaza activa para instalaciones petroleras, hoteles frecuentados por extranjeros y empresas estadounidenses en la región. El espacio aéreo iraquí se encuentra actualmente cerrado y no operan vuelos comerciales.

¿Cómo piensa EUA reponer lo que saque del SPR?

Una de las preocupaciones habituales en este tipo de decisiones es el impacto a largo plazo en la seguridad energética.

La administración Trump sostiene que tiene previsto compensar los barriles liberados con la compra de aproximadamente 200 millones de barriles en el transcurso de un año, lo que representa 20% más de lo que se extraerá, y afirma que el proceso no tendrá costo para los contribuyentes.

Wright vinculó directamente la decisión con la política exterior de la administración Trump hacia Irán. En su declaración, el secretario sostuvo que durante 47 años, Irán y sus grupos aliados han manipulado y amenazado la seguridad energética de Estados Unidos y sus aliados, y afirmó que "bajo el presidente Trump, esos días están llegando a su fin".

