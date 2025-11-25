Trump Indulta a Dos Pavos en la Ceremonia Previa a 'Thanksgiving': ¿Cuál Es el Motivo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó a cabo hoy, 25 de noviembre de 2025, la tradicional ceremonia de indulto presidencial a dos pavos, un acto simbólico previo a la celebración de Thanksgiving. Luego del evento el mandatario partió a su residencia en Florida para pasar el feriado.

Los dos pavos seleccionados para esta edición, llamados Waddle y Gobble, llegaron desde una granja en Carolina del Norte. Previo a su visita a la Casa Blanca, ambos permanecieron en instalaciones especiales dispuestas por la Federación Nacional del Pavo, donde recibieron cuidados y alojamiento.

Video: Thanksgiving 2025: Trump Indulta a los Pavos ‘Waddle’ y ‘Gobble’

Uno de los pavos fue llamado Pavo Nacional de Acción de Gracias y el otro fungió como suplente; sin embargo, ambos recibieron el indulto presidencial.

El discurso de Trump incluyó referencias políticas y bromas dirigidas a figuras demócratas. Incluso comentó que había considerado nombrar a los pavos "Chuck" y "Nancy", en alusión al senador Chuck Schumer y a la exprimera presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, para después rematar que, de haberlo hecho, no los habría indultado.

Noticia relacionada: Thanksgiving 2025: Trump Indulta a los Pavos ‘Waddle’ y ‘Gobble’.

¿Por Qué los Presidentes Indultan Pavos? El Origen de la Tradición

La costumbre del indulto presidencial a un pavo forma parte de la cultura estadounidense. Aunque la ceremonia moderna se oficializó hace décadas, su antecedente más citado por medios locales se remonta al presidente Abraham Lincoln, quien decidió salvar a un pavo después de que su hijo pidiera que no fuera sacrificado.

Thanksgiving, por su parte, es una festividad del calendario estadounidense. Se estima que 88% de los hogares consume pavo durante la cena, según datos de la Federación Nacional del Pavo.

El origen de la fiesta se remonta a 1620, cuando los colonos del Mayflower celebraron una cosecha exitosa tras un duro invierno. Aunque George Washington designó por primera vez un Día de Acción de Gracias oficial en 1789, fue Lincoln quien, en 1863, estableció de forma definitiva que la celebración se realizaría el último jueves de noviembre.

Historias recomendadas:

FBPT