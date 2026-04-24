Trump Restablecerá el Pelotón de Fusilamiento como Pena de Muerte en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que podría restablecer el fusilamiento como método para ejecutar la pena de muerte. La medida promovida por Donald Trump buscaría “fortalecer” este tipo de condena a nivel federal.

La pena de muerte es legal en 27 estados de la Unión Americana.

Datos de la ONU indican que Estados Unidos ejecutó a 47 personas en 2025, la cifra más alta en 16 años.

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Vuelve el fusilamiento para aplicar pena de muerte en Estados Unidos

El departamento dirigido por Todd Blanche anunció nuevas directivas para la aplicación de la pena de muerte, siguiendo una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. Estas medidas buscan despejar “el camino para llevar a cabo las ejecuciones una vez que los reclusos condenados a muerte hayan agotado sus recursos de apelación”.

Entre las medidas que se adoptarán para agilizar la aplicación de la pena de muerte se incluye “métodos de ejecución adicionales, tales como el pelotón de fusilamiento”.

El Departamento de Justicia aseguró en un comunicado que la medida busca disuadir a los criminales:

“Estos pasos son fundamentales para disuadir los crímenes más atroces, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a sus seres queridos sobrevivientes”.

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¿Funciona la pena de muerte para disuadir el crimen?

Todd Blanche acusó a Joe Biden de haber incumplido “su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y ejecutar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden”.

No obstante, expertos niegan que las ejecuciones puedan disuadir el crimen. Al respecto, Volker Türk, actual Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha señaladdo que la pena de muerte “no es una herramienta eficaz contra la delincuencia”.

Además, la organización perteneciente a la ONU señala que “ese castigo puede llevar a la ejecución de personas inocentes y se aplica a menudo de forma arbitraria y discriminatoria”.

En Estados Unidos la pena capital es permitida en 27 estados, aunque hay una moratoria para su aplicación en 4 de estos. Según datos de la ONU, Estados Unidos ejecutó a 47 personas en 2025. Esta sería la cifra más alta en 16 años.

Irán sería el país que más recurre a la pena de muerte. En 2025 fueron ejecutadas, al menos, mil 500 personas, la gran mayoría de ellas por delitos relacionados a drogas. Al respecto, Volker Türk señala que es una estrategia estatal de intimidación:

“La magnitud y la frecuencia de las ejecuciones indican un uso sistemático de la pena de muerte como herramienta de intimidación por parte del Estado, con un impacto desproporcionado en las minorías y los migrantes”.

Por su parte, Arabia Saudita sumó por lo menos 356 ejecuciones en 2025, superando el récord que había establecido en 2024. Según la ONU, el 78% de las sentencias estuvieron relacionadas con drogas. El país árabe reanudó las ejecuciones en 2022.

Somalia, Afganistán, Singapur, Bielorrusia, China y Corea del Norte también aplican de forma común la pena de muerte, aunque no hay datos disponibles sobre estos dos últimos países. la ONU también ha denunciado que Israel busque “ampliar el uso de la pena de muerte” con disposiciones “aplicables exclusivamente a los palestinos”.

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Con información de EFE