Trump Se Reúne con los Reyes Carlos III y Camila de Reino Unido en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, recibieron en la Casa Blanca hoy, 28 de abril de 2026, a los reyes Carlos III y Camila, de Reino Unido, en el marco de una visita de Estado de los monarcas británicos.

La llegada del rey Carlos a Estados Unidos es la primera visita oficial de un monarca británico en casi 20 años.

Los monarcas británicos llegaron a la Casa Blanca a bordo de un vehículo oficial, poco antes de las 11:00 hora de Washington.

En la ceremonia de bienvenida también estuvieron presentes varios integrantes del gabinete de Trump, entre ellos, J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos; Marco Rubio, secretario de Estado; y Pete Hegseth, secretario de Guerra, entre otros.

Durante la recepción, se rindieron honores y se entonaron los himnos nacionales de Reino Unido y Estados Unidos.

El presidente Trump dio un mensaje de bienvenida a los reyes británicos, en el que recordó su extraordinaria visita al Castillo de Windsor, en septiembre de 2025, y el honor con el que fue recibido por los monarcas.

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Reyes británicos realizan visita de Estado em Estados Unidos

Los reyes aterrizaron en Estados Unidos el lunes, 27 de abril de 2026, para una visita de Estado de cuatro días, enmarcada por la fricción entre el país de Donald Trump y Reino Unido, ante las críticas del presidente estadounidense contra el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien acusó de no querer apoyar su ofensiva contra Irán, ni de brindar activos para intentar desbloquear el estrecho de Ormuz.

Video: Rey Carlos III y Reina Camila Llegan a EUA para una Visita de Estado

¿Donald Trump, pariente del rey Carlos III?

Este martes, Donald Trump recibió con satisfacción la información sobre un posible parentesco con el rey Carlos III, después de que el diario Daily Mail publicó un artículo en el que señaló que el presidente de Estados Unidos y el monarca británico descienden de un mismo noble escocés, bisnieto del rey Jacobo II de Escocia, por lo que serían primos en decimoquinto grado.

Trump reaccionó al artículo de Daily Mail, en sus redes sociales, al afirmar que siempre ha querido vivir en el Palacio de Buckingham, en Londres, Inglaterra.

"Hablaré con el Rey y la Reina sobre esto dentro de unos minutos”, mencionó Trump.

Banda de marinos de Estados Unidos reciben con música a los reyes Carlos y Camila en la Casa Blanca. Foto: Reuters

Rey Carlos en el Congreso de Estados Unidos

Se prevé que hoy, el rey Carlos asista al Congreso de Estados Unidos, donde dará un mensaje de ⁠unidad entre Reino Unido y Estados Unidos, para promover la "relación especial" en un momento de desacuerdos, por la guerra en Irán.

El discurso del rey, previsto para las 15:00 hora de Washington, será el segundo de un soberano británico ante el Congreso de Estados Unidos, después de que su madre, la reina Isabel II, lo hizo en ambas cámaras, en 1991.

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Con información de N+.

RMT