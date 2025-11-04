Trump Vuelve a Nominar a Jared Isaacman, Aliado de Musk, para Dirigir la NASA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes 4 de noviembre de 2025 la nominación de Jared Isaacman, astronauta privado y aliado del multimillonario Elon Musk, para el cargo de director de la NASA.

Isaacman fue descartado como candidato a principios de 2025, en medio de una disputa entre Trump y Musk. Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, fue nombrado director interino de la NASA.

Trump hizo pública la nominación a través de Truth Social; el cargo requiere la confirmación del Senado, donde el Partido Republicano cuenta con una mayoría de 53-47.

Esta noche, me complace nominar a Jared Isaacman, un destacado líder empresarial, filántropo, piloto y astronauta, como administrador de la NASA



Esta fue la razón de Trump para retirar primera nominación de Jared Isaacman

El astronauta Jared Isaacman ya había sido considerado una vez para dirigir la agencia espacial, pero Trump retiró su nominación en mayo de 2025, antes de que el Senado votara su confirmación, por la preocupación por sus estrechos vínculos con el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, y sus donaciones previas a los demócratas.

¿Isaacman dirigiría la NASA?

De ratificarse a Isaacman para dirigir la NASA, sucedería en un momento de incertidumbre para la agencia, que se enfrenta a recortes presupuestarios y a las consecuencias de la salida de miles de altos funcionarios tras los recortes en la plantilla federal.

Además, tendrá que intentar llevar a cabo el objetivo de Trump de llevar humanos a la Luna antes de que finalice su mandato, y abordar los importantes retrasos que afectan al programa.

