EUA e Irán Intercambian Acusciones de Violar Alto al Fuego; Trump Enviará Delegación a Negociar

Estados Unidos e Irán intercambiaron acusaciones de violar el acuerdo para el cese al fuego este domingo, con el estrecho de Ormuz como escenario y centro de este nuevo episodio de la confrontación armada.

El presidente estadounidense, Donald Trump, elevó el tono del discurso, reiterando sus amenazas de destruir las centrales eléctricas de Irán y todos los puentes de Irán, mientras que anunció que enviará una delegación a Pakistán el lunes para retomar las negociaciones.

Por su parte, la Cancillería de Irán declaró que el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes constituye una violación del alto el fuego, así como un acto "ilegal y criminal".

"El llamado 'bloqueo' de los puertos o la costa de Irán por parte de Estados Unidos no solo es una violación del alto al fuego mediado por Pakistán, sino que también es ilegal y criminal", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, en una publicación en X.

"Además, al infligir deliberadamente un castigo colectivo a la población iraní, esto equivale a un crimen de guerra y a un crimen contra la humanidad", añadió el vocero.

Con información de AFP.

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