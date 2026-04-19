Detienen a Dos Integrantes de "Los Chapitos" en Mazatlán, Sinaloa

Dos integrantes del Cártel de Sinaloa, facción "Los Chapitos", fueron detenidos en Mazatlán, Sinaloa, informó este domingo el Gabinete de Seguridad.

A través de un breve mensaje en X, las autoridades mexicanas señalaron que, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a los dos hombres.

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Caen dos integrantes de "Los Chapitos"

Efraín "N" y Jesús Miguel "N" fueron identificados como integrantes de "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos.

De acuerdo con las investigaciones, Efraín "N" se ubica en el tercer nivel y Jesús Miguel "N" en el cuarto nivel dentro de la estructura delictiva.

"Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en Mazatlán, Sinaloa, elementos de SEMAR, SSPC y FGR ejecutaron órdenes de cateo y detuvieron a dos integrantes del Cártel de Sinaloa, facción 'Los Chapitos'".

El Gabinete de Seguridad detalló que durante el operativo aseguraron armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, dosis de droga, equipos telefónicos, una camioneta blindada, cuatro granadas, cargadores y equipos de radiocomunicación.

Con estos aseguramientos, se estima una afectación económica a la estructura financiera de la organización por un monto aproximado de 2 millones 502 mil 062 pesos, aseguraron autoridades en un comunicado.

Las acciones derivan de la detención de Saúl "N", "Tío Miguel", realizada el 30 de marzo de 2026, quien fungía como jefe de la célula delictiva dedicada al narcomenudeo en Mazatlán. Posteriormente, trabajos de inteligencia permitieron identificar a Efraín "N" como su sucesor dentro de la estructura.

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