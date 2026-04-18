Aseguran Arsenal y Vehículo Ligado a Homicidio de Líder Transportista en Tutla, Oaxaca

Un arsenal de alto poder, equipo táctico y una camioneta presuntamente utilizada en un ataque armado fueron asegurados tras un cateo realizado en Tlalixtac de Cabrera, como parte de las investigaciones por el homicidio de tres personas ocurrido el 16 de abril en San Sebastián Tutla, entre ellas un líder de transportistas.

Las indagatorias permitieron identificar el trayecto de los agresores, quienes habrían huido a bordo de una camioneta Nissan Frontier gris con dirección a Camino Nacional. El vehículo fue localizado y asegurado, al igual que el inmueble que funcionaba como presunto centro de operaciones.

Golpe al CJNG: DEA Celebra Megadecomiso de Fentanilo en Colima

Decomiso de alto poder

En el lugar se decomisaron armas largas tipo AK-47 y AR-15, pistolas calibre 9 milímetros y una TH380, además de cargadores abastecidos, chalecos balísticos, fornituras y esposas.

A partir de estos indicios, se ha logrado establecer el perfil de al menos cuatro posibles autores materiales, así como de otras personas que podrían estar relacionadas con los hechos.

Parte del arsenal asegurado. Foto: FGE

Las víctimas fueron identificadas por sus iniciales como I. T. L. V., líder gremial; F. J. C. M., alias “El Parquita” o “El Firus”; y E. L. L., alias “La Flaca”. Las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de los implicados y deslindar responsabilidades.

Historias recomendadas:

Encuentran Calcinado a Lázaro Mendoza, Defensor Ambiental en Michoacán, Tras 4 Días Desaparecido

Feminicidio de Edith Guadalupe: Defensa de Vigilante Detenido Solicita Duplicidad de Término