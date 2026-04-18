Encuentran Calcinado a Lázaro Mendoza, Defensor Ambiental en Michoacán, Tras 4 Días Desaparecido

El defensor ambiental Lázaro Mendoza Ramírez, de 51 años, fue localizado sin vida luego de haber sido reportado como desaparecido en la región lacustre de Michoacán. La Fiscalía General del Estado confirmó que el cuerpo calcinado encontrado al interior de una camioneta corresponde al activista, tras obtener una coincidencia total en los estudios de ADN.

Mendoza Ramírez fue visto por última vez el 14 de abril en la comunidad de Paramuén, en el municipio de Salvador Escalante, cuando realizaba actividades relacionadas con su labor ambiental. Aunque su desaparición se denunció oficialmente dos días después, desde entonces se desplegaron operativos de búsqueda y se registraron movilizaciones de comuneros, incluyendo bloqueos en la autopista Siglo XXI.

Defensores Ambientales en México Viven en Continuo Riesgo

Confirman identidad

El hallazgo del vehículo incendiado con un cuerpo en su interior ocurrió el mismo 15 de abril en una zona de terracería cercana a la localidad de El Cungo. En un inicio, la identificación del cadáver fue parcial, pero posteriormente las pruebas genéticas confirmaron plenamente su identidad, lo que permitió notificar a la familia y proceder con la entrega de los restos.

Durante las investigaciones, autoridades localizaron indicios relevantes en un predio vinculado al activista, como objetos personales, rastros de sangre y casquillos percutidos, lo que sugiere que en ese lugar pudo haberse registrado una agresión. Hasta ahora, la fiscalía indicó que no existen denuncias previas por amenazas en su contra, por lo que todas las hipótesis continúan en análisis.

Historias recomendadas:

“El Güero Palma” Obtiene Amparo Para Recibir Atención Médica Inmediata

Hallan a Rogelio Poblete, Director de Agua de Malinalco, Edomex, Tras Ser Privado de la Libertad